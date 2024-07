Zdravstvene tegobe ne poznajo počitnic

Medtem ko se rdeči in oranžni alarmi, ki opozarjajo na velike toplotne obremenitve, možnost neviht, toče in drugih vremenskih pojavov vrstijo drug za drugim, je nestabilen zrak ena od najpogosteje slišanih besednih zvez v tem času. Vremensko dogajanje pa lahko škodljivo vpliva tudi na zdravje, zato obiski zdravnikov v poletnih mesecih ne upadajo več v takšni meri, kot so še pred nekaj leti.

Poleti imajo pacienti največ težav zaradi alergij, med pogostimi razlogi za obisk zdravnika so respiratorne okužbe. Te so skupaj s covidom-19 prisotne vse leto, zato poleti ni velike razlike v številu obolenj v primerjavi z jesensko-zimskim obdobjem.

