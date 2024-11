Zdravilec krstil mošt

Tradicijo martinovanja zgledno ohranjajo tudi v Biotermah Mala Nedelja v Prlekiji, kjer je za krst mošta poskrbel znani domačin, ugledni zdravilec Stanko Filipič.

Obred v hotelskem delu term, kjer so domači kuharski mojstri poskrbeli za tradicionalne Martinove jedi, je še posebno navdušil goste iz jugozahodnega in zahodnega dela Slovenije ter iz tujine.

S svojo ekipo je skrbel za strog protokol.

Mnogi so ob koncu programa zaplesali.

Nekateri so nam povedali, da pogosto potujejo po različnih državah in proučujejo lokalno kulturno dediščino, a jim bo krst iz Male Nedelje ostal v posebnem spominu. Da je krst mošta več kot le kratka molitev in degustacija, nas je prepričal škof Filipič, ki je z izbrano ekipo na oder prinesel tudi 50-litrski sod mladega vina iz lastne kleti, križ, svečo in preostalo opremo. Nato je s kraljico lokalnega vinogradniškega društva Simono Albert ter ministranti izbral botra in botro.

Po uradnem delu

Ministranti so nato na prizorišče prinesli botra Martina in botro Nado, ki sta nazadnje potrdila, da je mošt dovolj dozorel za vino. Vmes je škof ob glasbeni spremljavi hišne zasedbe Duo Rocko spregovoril o običajih, o sv. Martinu, delu v vinogradu in pridelavi vina ter preveril, ali je v sodu vse, kot mora biti. Zadnjo besedo so imeli botra in množica obiskovalcev, večinoma gostov omenjenih term, ki so hitro spraznili sod.

Zabava se je z zabavnim programom nadaljevala tudi po uradnem delu, ko so se mnogi veselo zavrteli na plesišču.