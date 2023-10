Zdaj uradno: Golob potegnil kadrovski potezi

Premier Robert Golob je danes v DZ poslal predlog za razrešitev ministrice za kmetijstvo Irene Šinko in odstopno izjavo ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana.

Začasna ministra: Bratuškova in Šarec

Vodenje ministrstva za naravne vire in prostor bo začasno prevzela ministrica Alenka Bratušek, kmetijskega resorja pa Marjan Šarec, je Golob dejal v pogovoru za STA.

Irena Šinko. FOTO: Jože Suhadolnik

»Odsotnost ustreznega in pravočasnega reagiranja v situacijah«

Kmetijska ministrica Irena Šinko odstopne izjave ne namerava podpisati, saj je po njenem mnenju prav, da jo razreši parlament. Pojasnila je, da se sama za ministrico ni silila, prevzela je funkcijo, a »če se nekdo z mano ne strinja, tudi grem«. Pri tem je zanikala, da bi zato imela kakršno koli zamero do premierja, se ji pa zdi pošteno, da jo razreši parlament.

Med razlogi za odhod Šinko je Golob v predlogu za njeno razrešitev med drugim navedel »odsotnost ustreznega in pravočasnega reagiranja v situacijah, ki so pomembne za zaščito potrošnikov na področju varnosti hrane oziroma živil«. Ministrica se namreč po premierjevi oceni ni ustrezno odzvala na situacijo, ko uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni ustrezno obvladovala kriznih dogodkov, povezanih z neskladno in nevarno hrano, ter ni zagotavljala pravočasnega, jasnega in zanesljivega obveščanja javnosti o živilih, ki niso skladna ali varna za potrošnika.

Golob ministrici Šinko tako očita tudi, da je še po tem, ko je bila tematika izpostavljena tako strokovno kot javno, zagovarjala stališče uprave za varno hrano ter ga prepoznala kot ustreznega.

»Neodgovorno od kateregakoli ministra je, da se takrat, ko pride do delovanja, ki ogroža zdravje ljudi, ne zna pravočasno postaviti na stran ljudi,« je Golob še dejal za STA. Prav zaradi tega je Šinko izgubila zaupanje v uspešnost in učinkovitost dela, zato premier ocenjuje, da Šinko ne more več opravljati ministrske funkcije. Pod novim vodjem ministrstva pa pričakuje tudi menjavo na vrhu uprave za varno hrano.

Ob tem je dejal, da ga je presenetilo, da Šinko ne želi sama odstopiti.

Menjava ministra naj ne bi zavrla postopke obnove

Drugače je bilo z ministrom Brežanom, s katerim se je pogovoril v minulih dneh, je dejal Golob. »Tudi njemu sem razložil, od kod izvira moja izguba zaupanja v njegovo delo, minister Brežan je to sprejel in sam podal odstop. Tako da je s tem zame zgodba zaključena,« je dejal.

Kot je pojasnil, je bilo po avgustovski ujmi treba reorganizirati delo na marsikaterem ministrstvu, na ministrstvu za naravne vire in prostor pa to ni steklo dovolj hitro. Na pomisleke, da bi menjava ministra lahko vsaj začasno celo zavrla postopke obnove, pa je Golob dejal, da je prepričan, da bo s tem, ko bo vodenje resorja začasno prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, koordinacija ekip na terenu, ki se ukvarjajo z obnovo tako vodne kot cestne in druge infrastrukture, boljša.

Ob tem je dejal, da Brežanu ne očita počasnosti intervencijskih ukrepov po poplavah, »ampak je problem predvsem v tem, kako so se organizacijsko vzpostavili, da bi lahko bili hitri in učinkoviti pri sproščanju sredstev za poplačilo del in bi lahko, če se nič ne bi spremenilo, to pripeljalo na primer do likvidnostnih težav, o katerih govorijo župani. Intervencijska dela so sicer potekala brez zastojev,« je ocenil premier.

V SD upajo, da bo premier zamenjave za ministre dobil v kratkem

V SD upajo, da bo premier Robert Golob zamenjavi za ministra Uroša Brežana in Ireno Šinko dobil v krajšem času, kot je dobil zamenjavo za zdravstvenega ministra, je dejal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. Ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik pa bodo dali možnost za pojasnila, je dejal.

V NSi bodo podprli razrešitve Golobovih ministrov

V NSi so dejali, da bodo v DZ podprli napovedane razrešitve ministrov vlade Roberta Goloba. Ob tem opozarjajo, da zgolj kadrovske menjave ne bodo prinesle sprememb, če vlada ne bo bistveno spremenila svojih politik. Očitajo ji predvsem davčno obremenjevanje gospodarstva in neučinkovito sanacijo po poplavah. »Če bo do glasovanja v parlamentu prišlo, bo NSi glasovala za njuno razrešitev, prav tako tudi za razrešitev ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik,« je dejal predsednik NSi Matej Tonin. Ob tem je poudaril, da kadrovske spremembe ne bodo rešile situacije, če vlada ne bo bistveno spremenila svojih politik, je izpostavil. Menijo tudi, da se vlada ne spopada z inflacijo, migracijami, energetsko krizo in draginjo. Ob tem pozivajo finančnega ministra Klemna Boštjančiča in predsednika vlade, naj se spopadeta z inflacijo, ker se življenjski stroški prekomerno dražijo in ljudje živijo slabše iz meseca v mesec. Po drugi strani pa je gospodarstvo po njihovem mnenju prekomerno obremenjeno.