Zdaj je znano, koliko imajo pod palcem predsedniki političnih strank

Premoženje naših politikov je od nekdaj dvigalo veliko prahu in tudi pred tokratnimi parlamentarnimi volitvami ni nič drugače. Predsedniki strank so za RTV Slovenija odgovarjali na vprašanja o svojem premoženju. Nekateri so razkrili kar svoje dohodninske napovedi, drugi pa so ob tem navedli še svoje premoženje. A na vprašanja, koliko so njihovi predsedniki zaslužili v letih 2020 in 2021, koliko akontacije dohodnine so plačali v letu 2020 in ali imajo v lasti kakršne koli vrednostne papirje, nepremičnine ali drugo večje premoženje, niso odgovorili vsi. Odgovorov niso poslali iz Desusa, SNS, Dobre države in Naše prihodnosti, Resnice in Gibanja Svoboda.

Iz dohodninske napovedi Janeza Janše za leto 2020 je razvidno, da je iz naslova plače, nadomestila plače in povračilo stroškov na svoj račun v letu 2020 prejel 64.099 evrov bruto in dodatno iz drugih pogodbenih razmerij zaslužil še 240 evrov. Akontacija njegove dohodnine za leto 2020 je bila 11 tisoč evrov. O premoženju ni odgovarjal.

Matej Tonin, predsednik Nsi, je na podlagi delovnega razmerja prejel 59.701 evrov. Njegova akontacija dohodnine za leto 2020 je znašal 8.320 evrov. Je tudi lastnik tretjine hiše, v kateri biva, lastnik enoprostorca volkswagen sharan in gliserja stingray 250 CS.

V gibanju Povežimo Slovenijo sta o svojem premoženju poročala dva, Franc Kangler, ki je iz naslova plače za leto 2020 prejel 48.243 evrov bruto in še 1.340 evrov bruto bonitet. Iz drugih pogodbenih razmerij je prejel 5.367 evrov bruto, 454 evrov bruto pa je zaslužil s kmetijsko dejavnostjo. Njegova akontacija je znašala nekaj manj kot 10.200 evrov. Zdravko Počivalšek pa je v letu 2020 prejel 66.144 evrov bruto plače in še 918 evrov bruto bonitet. Njegova akontacija je znašala 11.806 evrov.

Predsednica SD Tanja Fajon kot evropska poslanka med voditelji strank KUL zasluži največ na mesec. Po plačilu davkov EU je njena neto plača 7.146 evrov, a po odbitem slovenskem davku na plačo evroposlanca dobi na račun 5.875 evrov. V letu 2020 je plačala 23.639 evrov davka Evropski uniji in še 15.156 evrov dohodnine v Sloveniji. Je dvotretjinska lastnica hiše v Zbiljah in zanjo odplačuje posojilo. Fajonova vozi električni avtomobil peugeot tipa e-2008 letnik 2021 in zanj odplačuje lizing. Ima tudi nekaj prihrankov, ki jih hrani na bančnem računu.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec od marca 2020 naprej prejema 3.661 evrov bruto plače. V letu 2020 je skupno prejel 50.552 evrov bruto, v letu 2021 pa 46.183 evrov bruto. V lasti ima stanovanjsko hišo, 1,5 hektarja gozda, 2 hektarja obdelovalne zemlje in nekaj prihrankov na varčevalnem računu.

Luka Mesec ima okoli 3.900 evrov bruto plače na mesec. Je tudi lastnik stanovanja, ki ga je kupil in zanj najel posojilo s 25-letno odplačilno dobo. Pravi, da drugega premoženja nima.

Prihodki Alenke Bratušek v letu 2020 so znašali 61.010 evrov bruto in 574 evrov bonitet. Plačala je 10.928 akontacije. Lani so bili njeni prihodki za dobrih deset tisočakov nižji. Je lastnica polovice hiše v Kranju in lastnica osebnega vozila mercedes-benz razred A, ki je letnik 2010. Je tudi solastnica kmetijskega zemljišča. Ima nekaj vrednostnih papirjev.

Predsednik Domovinske lige Bernard Brščič je zaposlen v državnem podjetju Eles in je v letu 2020 prejel 72.055 evrov bruto, v letu 2021 pa 71.499 evrov bruto. Ob tem je v obeh letih prejel še 1.000 oziroma 1.024 evrov za poslovno uspešnost, drugih prihodkov pa ni imel. Brščič je ob tem sporočil, da je lastnik 38 kvadratnih metrov velikega stanovanja in 50-odstotni solastnik stanovanja v velikosti 97 kvadratnih metrov. Je lastnik polovice garaže in beemveja letnik 2001.

Aleksandra Pivec, predsednica stranke Naša dežela, je v letu 2020 imela 60.33 evrov bruto plače in je dodatno prejela 1.372 evrov bruto bonitet. Po izteku njegovega ministrskega mandata je najprej prejemala nadomestilo za brezposelnost, aprila se je zaposlila v škofjeloškem podjetju in je po navedbah stranke skupno prejela 38.249 evrov bruto plače in nadomestil. Drugega premoženja nima, še navajajo.

Predsednik Piratske stranke Slovenije Boštjan Tavčar je zaposlen kot vodja službe za informatiko in komunikacije pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Leta 2020 prejel 49.578 evrov bruto, leta 2021 pa 54.706 evrov bruto plače. Je tudi predavatelj na področju telekomunikacij na ŠCPET Ljubljana. Ima delnice, katerih vrednost je nižja od 4.000 evrov, v lasti ima polovico stanovanjske hiše in osmino stanovanjske hiše, ki jo je podedoval.

Boris Popovič je sporočil, da je njegova plača v letu 2020 znašala okoli 29.000 evrov bruto, leta 2021 pa okoli 28.500 evrov bruto. Kot mestni svetnik v Mestni občini Koper in svetnik v državnem svetu je leta 2020 prejel za 10.000 evrov bruto sejnin, lani pa za 11.000 evrov bruto. Drugega premoženja nima.

Predsednika stranke Vesna Urša Zgojnik in Uroš Macerl sta sporočila, da je zadnja plača Zgojnikove znašala 944 evrov, privarčevala je dobrih 12 tisočakov, je lastnica dvosobnega stanovanja, ki je ocenjeno na 40 tisočakov in ima stanovanjsko posojilo. Macerl je samozaposlen, njegovi dohodki iz gozdarske dejavnosti so v letu 2020 znašali 15.661 evrov. V lasti ima avtomobil in kmetijo s 16 hektarji. Ima hlev, garažo, kozolec in starejšo kmečko hišo.

Andrej Šiško, ki se podaja na volitve z drugimi listami in strankami v Zavezništvu osvobodimo Slovenijo, je zatrdil, da v letih 2020 in 2021 ni imel prihodkov in da nima nič v lastništvu.

Anica Bidar iz stranke Za ljudstvo Slovenije je imela za leto 2020 228 evrov prihodkov bruto, ki ga je prejela na podlagi osnovne kmetijske dejavnosti. Podobne prihodke je imela tudi v letih 2019 in 2018.