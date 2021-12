Zaščiteno že 10 let

Vlada RS je pred desetimi leti, 15. decembra 2011, sprejela uredbo o Krajinskem parku Radensko polje, s katerim je bilo zavarovano 15 km2 veliko območje jugovzhodno od Grosupljega, imenovano Krajinski park Radensko polje. Ustanovitev zavarovanega območja omogoča ohranjanje kraškega polja ter njegovih geomorfoloških in hidroloških značilnosti, številnih naravnih vrednot, posebna varstvena območja – območja Natura 2000, ekološko pomembna območja, biotsko raznovrstnost, ugodno stanje ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in njihove habitatne tipe.

Temeljna namena zavarovanja sta poleg doseganja varstvenih ciljev tudi omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem krajinskega parka s spodbujanjem trajnostnega razvoja, ki je skladen s krajevno tradicijo območja. V to se vključujejo tudi spodbujanje novih zaposlitev in razvojnih priložnosti, izboljšanje gospodarske javne infrastrukture, zmanjšanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja, ohranitev kulturne dediščine in vrednot ter omogočanje raziskovanja, ozaveščanja, obiskovanja in doživljanja krajinskega parka.

Polje je dobilo ime po prebivalcih tamkajšnjih krajev Velika in Mala Račna, ki se imenujejo Radenci.

Radensko polje in osamelec Kopanj Foto: Primož Hieng

»Manjša prepoznavnost Krajinskega parka Radensko polje je lahko za park in naravo v njem tudi prednost,« so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. »Zavarovano območje tako že vrsto let ohranja značilnosti, ki so bile v letu 2011 povod za ustanovitev parka. Takrat sta tako občina kot država prepoznali veliko vrednost narave na območju današnjega Krajinskega parka Radensko polje. Tako je vlada s sprejemom uredbe o krajinskem parku decembra 2011 zavarovala to območje, kmalu za tem, februarja 2012, ga je zavaroval še Občinski svet Občine Grosuplje s sprejemom odloka o Krajinskem parku Radensko polje. Gre za prvo širše zavarovano območje narave v Sloveniji, ki sta ga s sprejemom istega besedila zavarovala tako občina kot država. Za izvajanje javne službe upravljanja krajinskega parka sta ustanovitelja soglašala, da to nalogo opravlja Zavod za turizem in promocijo Turizem Grosuplje, ki ga je ustanovila Občina Grosuplje.«

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) letno za upravljanje zavarovanega območja krajinskega parka nameni večinski (dvotretjinski) delež financiranja, preostalo zagotovi Občina Grosuplje. V letošnjem letu je MOP zagotovil tudi dodatna sredstva za odkup 2,5 ha naravovarstveno pomembnih zemljišč mokrotnih travnikov z namenom zagotavljanja ugodnega stanja biotske raznovrstnosti oziroma revitalizacije območja.

Ključne prioritetne naloge, ki jih je zavod izvedel v letu 2021, so bile osredotočene na izvajanje ukrepov varstva na zavarovanem območju – posebna pozornost je bila namenjena izvajanju ukrepov, načrtovanju in poročanju iz programa upravljanja Natura 2000 za obdobje 2015–2020, spremljanju stanja narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot na zavarovanem območju, sodelovanju pri izvajanju in izvajanje ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih, aktivnemu sodelovanje pri pripravi novega progama upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027, začetnim pripravam predloga načrta upravljanja in izvajanju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Letos ima različne obletnice še več parkov – Triglavski narodni park (60. obletnica), Kozjanski regijski park (40), Regijski park Škocjanske jame (25) in Krajinski park Sečoveljske soline (20). Istega leta kot ustanovitev Krajinskega parka Radensko polje je nastala Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki danes združuje 15 upravljavcev zavarovanih območij Slovenije. Primož Hieng