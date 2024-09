V edini zasavski bolnišnici, v Trbovljah, se že dlje spopadajo s pomanjkanjem kadra, predvsem zdravnikov in specialistov. V tem tednu pa se je močno okrnilo delo pediatričnega in porodnega oddelka. Tako zelo, da so začasno zaprli bolnišnični del pediatrije in porodni del ginekološko-porodnega oddelka. »Vzrok je pomanjkanje pediatrov. V bolnišnici je ena redno zaposlena pediatrinja za polni delovni čas in je trenutno na bolniški, ena dela za 20 odstotkov delovnega časa. Pri zagotavljanju nepretrganega zdravstvenega varstva si že dlje pomagamo s pogodbenimi sodelavci, od katerih pa je bil eden ...