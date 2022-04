Zasadili so grede z medovitimi rastlinami (FOTO)

V Kozjanskem parku so že marca v sklopu projekta Life Naturaviva v sodelovanju s projektnim partnerjem Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani zasadili cvetlično gredo z avtohtonimi medovitimi rastlinami, ki čebelam in preostalim opraševalcem ponujajo medičino in cvetni prah, s čimer omogočajo tudi njihov razvoj. Tovrstno idejo so pozdravili tudi v občini Bistrica ob Sotli.

»K sodelovanju smo povabili Turistično društvo Bistrica ob Sotli, ki že vrsto let pridno skrbi za cvetlične grede, in se odločili za zasaditev treh gred. Načrt in sadike avtohtonih medovitih rastlin je priskrbel Botanični vrt Univerze v Ljubljani,« pravi Nina Klavdija Gabron, sodelavka pri projektu Life Naturaviva.

Prvo gredo so zasadili na križišču glavnih cest ob pokopališču v Bistrici ob Sotli, kjer sta vodja botaničnega vrta dr. Jože Bavcon in njegova sodelavka dr. Blanka Ravnjak najprej predstavila medovite rastline, njihov pomen in pravilno skrb zanje, pri tem pa so se jim pridružili tako predstavniki občine z županom na čelu kot tudi člani turističnega društva in otroci iz skupine Sovic iz vrtca Pikapolonica, ki so pridno pomagali pri zasaditvi.

Bivališče za divje čebele FOTO: Arhiv Kozjanski Park

»Drugo gredo smo zasadili ob znamenju v Srebrniku, tretjo pa na Zgornjih Trebčah. Ker nam je nekaj sadik ostalo, smo na željo domačinov zasadili še manjšo gredico ob studencu na Zgornjih Trebčah,« pove Gabronova. Ob vseh so postavili tudi bivališča za čebele samotarke, saj se zavedajo, da so opraševalci ključnega pomena za delovanje ekosistema in da je od opraševanja odvisna kar tretjina naše prehrane.

»Zato letos v okviru naše redne dejavnosti v Kozjanskem parku dajemo še posebno velik poudarek skrbi za koristne organizme in v ta namen na parkovnih osnovnih šolah izvajamo delavnice na to temo, na katerih si učenci izdelajo svoje bivališče za samotarske čebele,« pravi Gabronova, ki želi, da bi jih pri tem posnemali tudi drugod in bi bilo čim več gredic, balkonov in cvetličnih korit zasajenih z medovitimi rastlinami.

Mladi in odrasli so fotografirali

Na svetovni dan zemlje so na gradu Podsreda odprli razstavo fotografskega natečaja Biodiverziteta – umetnost življenja 2021, še prej pa podelili priznanja in nagrade najboljšim avtorjem fotografij.

»Fotografski natečaj, ki ga izvajamo pod okriljem projekta Life Naturaviva, smo pripravili v dveh starostnih kategorijah. Nanj se je prijavilo 24 odraslih avtorjev in 43 mlajših, starih do 15 let, ki so fotografirali tako krajino kot živalski, rastlinski in neživi svet ter ljudi in kulturo. Skupaj so ustvarili kar 494 fotografij. Še posebno pa smo veseli, da vsako leto sodeluje več otrok, tudi učenci OŠ Prevorje in Slivnica pri Celju,« razkriva Gabronova.

Najboljšim po odločitvi komisije so podelili več priznanj. Za najboljšega avtorja med odraslimi so razglasili Stojana Škodo, priznanja pa so prejeli še Jernej Mlinarič, Jože Sečen, Lea Babič in Vinko Šeško. Med mlajšimi, starimi do 15 let, je nagrado za najboljšo fotografijo prejela Sara Gril. V posameznih kategorijah je bilo podeljenih še več priznanj, prejeli so jih David Zalokar, Sara Lapornik, Jure Kozmus, Taja Arlič, Jure Arzenšek, Klara Šergon ter Manca Kupec Arzenšek.

Prvič so podelili tudi priznanja za najbolj izvirno poimenovanje fotografij, pri čemer so se še posebno potrudili najmlajši in bili zelo kreativni. Za poimenovanje fotografije Več vredna kot vsi trije je priznanje prejela Julija Petek.

Nagrajeni Stojan Škoda FOTO: Branko Brečko

Prejemniki priznanj iz OŠ Prevorje in OŠ Slivnica z mentorico FOTO: Martina K. Gril

Zasaditev medovitih rastlin na gredi Srebrnik FOTO: Arhiv Kozjanski Park