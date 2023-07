»Zdaj, ko je bolj vroče, je neznosno. Tako smrdi, da ničesar ne moremo početi zunaj, še obleke sušimo v hišah, sicer bi se navzele smradu. Da bi sedeli pred hišo ali da bi še jedli zunaj, ni šans! Res smo nemočni in razmišljam, da bi hišo prodal,« pravi Aleš Kovačič, ki živi v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem. Je eden najbližjih sosedov Centra za ravnanje z odpadki, kakšnega pol kilometra stran je. In nadaljuje: »Tu živim več kot trideset let, ampak takrat je bila deponija manjša, skoraj se ni zaznalo, da v neposredni bližini kopičijo smeti. Zdaj pa je stanje res obupno. Ko je najhuje, niti ot...