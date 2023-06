Zaradi službe ločeni od družine in za to dobijo evre

Poslancem pod določenimi pogoji pripada dodatek za ločeno življenje. Iz Državnega zbora RS na vprašanje, kdo vse je upravičen do njega in katere pogoje mora izpolnjevati, odgovarjajo:

»Nadomestilo za ločeno življenje opredeljuje 4. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja, ki se izplačuje zaposlenemu,

ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja bivališča njegove ožje družine in

živi ločeno od ožje družine.«

Nadomestilo za 13 poslancev

Nadomestilo za ločeno življenje se uskladi enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, od 1. januarja 2023 do konca leta pa znaša 162,62 evra. Prejema ga 13 poslancev.

Ko vprašamo, kdo vse, dobimo sledeči odgovor: »Podatki o konkretnem prejemniku nadomestila za ločeno življenje so vezani na osebne okoliščine funkcionarja (življenje z družinskimi člani oz. samsko) in niso neposredno povezani z opravljanjem funkcije oz. izvajanjem javnopravnih nalog.«

Najemajo še stanovanje

Poslancem so po bistveno nižji ceni, kot stane najem stanovanja na trgu, na voljo tudi poslanska stanovanja. So vsi ti, ki prejemajo dodatek na ločeno življenje, tudi najemniki službenih stanovanj? Odgovor DZ je pritrdilen: »Vsi prejemniki nadomestila za ločeno življenje so najemniki službenega stanovanja.«