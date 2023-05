Absolutni rekorder: ta poslanec porabi največ davkoplačevalskega denarja za telefonijo

Pridobili smo podatke o računih za mobilne storitve za poslance. V obdobju od marca lani do vključno februarja letos so voljenci ljudstva za storitve mobilne telefonije porabili 12.864 evrov. Na seznamu je sicer 120 poslancev, saj smo vmes imeli parlamentarne volitve, medtem ko je med vsakim mandatom v vsakem trenutku predstavnikov ljudstva v državnem zboru natančno 90. Ne glede na to na enega poslanca odpade kar dvanajstina zgoraj omenjenega zneska.

Ko odstranimo imena, ki jih ni več

Najprej smo seznam prečistili poslancev, ki jih v tem mandatu ni. Seznam se ni skrčil na 90 vrstic, ampak na 77, iz česar lahko sklepamo, da 13 poslancev službenega telefona nima. S tem se je znižal tudi skupni izdatek za mobilno telefonijo in je za 12 mesecev tako znašal 8054 evra ali povprečne 104 evre na poslanca.

En poslanec brez konkurence

Absolutni rekorder med poslanci je Franc Breznik (SDS), ki menda prijateljuje s svetovno znano manekenko Heidi Klum (morda ima v telefonskem imeniku tudi njeno številko), nekoč tudi z zdaj žal pokojno Ivano Trump. Od februarja lani pa do vključno marca letos je porabil kar 1072 evrov. Najvišji mesečni račun je znašal 331,58 evra, in sicer za oktober 2022.

Poslanec Franc Breznik. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Na ravni mesečnega izdatka se mu je najbolj približal Predrag Baković (SD), ki je februarja pridelal 306 evrov težek račun – v izbranem 12-mesečnem obdobju je sicer zapravil 406 evrov in je s tem zneskom drugi na lestvici z najvišjimi računi za storitve mobilne telefonije. Na tretjem mestu je Janez Žakelj (NSi) z 294 evri. Najvišji mesečni račun poslanca NSi je znašal nekaj več kot 89 evrov.

Več kot 200 evrov v obdobju od marca 2022 do vključno februarja 2023 (12 mesecev) so zapravili še:

273,45 evra: Dejan Zavec (Gibanje Svoboda),

(Gibanje Svoboda), 262,44 evra: Mojca Šetinc Pašek (Gibanje Svoboda),

(Gibanje Svoboda), 259,64 evra: Felice Žiža (predstavnik italijanske in/ali madžarske narodne skupnosti),

(predstavnik italijanske in/ali madžarske narodne skupnosti), 254,65 evra: Zoran Mojškerc (SDS),

(SDS), 239,91 evra: Lena Grgurevič (Gibanje Svoboda),

(Gibanje Svoboda), 235,73 evra: Alenka Jeraj (SDS),

(SDS), 235,23 evra: Nataša Sukić (Levica),

(Levica), 227,97 evra: Aleš Rezar (Gibanje Svoboda),

(Gibanje Svoboda), 220,68 evra: Jani Prednik (SD) in

(SD) in 217,11 evra: Sandra Gazinkovski (Gibanje Svoboda).

Preostali poslanci, takšnih je 64, so zapravili manj kot 200 evrov v 12 mesecih.

Kako to komentira poslanec Franc Breznik

Poslanca Franca Breznika smo zaprosili za komentar na visoko porabo, v primerjavi z njegovimi kolegi. Pojasnil nam je, da je predsednik odbora za zadeve Evropske unije, da veliko potuje in opravi tudi precej mednarodnih klicev.

Med drugim visoke izdatke upravičuje tudi s potjo v Ukrajino, kjer da prenos podatkov v petih minutah kaj hitro lahko nanese 500 evrov. Pravi, da so takoj po prečkanju poljsko-ukrajinske meje na vlaku prenos podatkov izklopili. Bilo pa je treba nekaj izjav pripraviti, poslati kakšne fotografije v državni zbor in podobno.

»Niso več klici problem, ampak prenos podatkov. Najhuje je, ko zapustiš Evropsko unijo in takrat je katastrofa,« je pojasnil.

Katerih poslancev ni na seznamu

Kot smo ugotovili že prej, na seznamu pogrešamo 13 poslancev, med njimi tudi prvaka SDS Janeza Janšo. Poleg njega v tabeli, posredovani iz državnega zbora, ni Bojana Čebele (Gibanje Svoboda), Vere Granfol (Gibanje Svoboda), Alenke Helbl (SDS), Andreja Hoivika (SDS), Meire Hot (SD), Milana Jakopoviča (Levica), Jožefa Jelena (SDS), Dejana Kaloha (SDS), Aleksandra Reberška (NSi), Dušana Stojanoviča (Gibanje Svoboda), Antona Šturbeja (SDS) in Damijana Zrima (SD).

Nova pravila za poslance

Iz državnega zbora so nam sporočili tudi, da so prenovili pravilnik o uporabi službenih informacijsko-komunikacijskih naprav za funkcionarje Državnega zbora, ki velja od 14. aprila letos. V njem so določili nove kvote porabe službenih mobilnih telefonov, in sicer:

4. člen

(omejitve in prekoračitve omejitev uporabe službenega mobilnega telefona)

(1) Državni zbor uporabniku za uporabo službenega mobilnega telefona letno krije stroške v okviru naslednjih omejitev:

800 evrov za predsednico ali predsednika Državnega zbora in vodjo poslanske skupine,

700 evrov za podpredsednico ali podpredsednika Državnega zbora,

600 evrov za ostale poslanke ali poslance ter generalno sekretarko ali generalnega sekretarja.

