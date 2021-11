Zaradi poziva na proteste zahtevajo umik Savičeve

Potem ko smo včeraj poročal, da je znanstvena svetnica in redna profesorica na zdravstveni fakulteti dr. Brigita Skela Savič v kritičnih trenutkih epidemije covida pozivala k protestu in čim večjemu zbiranju, ki bi lahko še poslabšalo epidemiološko sliko, se vrstijo ogorčeni odzivi stroke. Odzvali pa so se tudi v Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije ter v javnem pismu zahtevali, da omenjeno doktorico odpokličejo s funkcije predstavnice slovenskih medicinskih sester v Mednarodnem združenju medicinskih sester (ICN).

V pismu, ki so ga naslovili na predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ministra za zdravje in predsednika vlade so zapisali: »Tovrstno pozivanje na ulice, kjer obstaja velika možnost širjenja okužbe s SARS CoV2, je v teh časih zelo neumestno, posebno še, če na tovrstno zborovanje poziva vidna oseba s področja zdravstvene nege v naši državi, oseba, ki je bila celo imenovana, da v Mednarodnem združenju medicinskih sester predstavlja slovenske medicinske sestre.«

Na covid oddelek, ne na protest

»Glede na to, da v naši državi občutimo zelo veliko pomanjkanje zaposlenih v zdravstveni negi, ko vsi zaposleni v zdravstveni negi vlagamo v zoperstavljanje širjenja epidemije COVID-19 vsakodnevno vse naše moči, vse naše moči usmerjamo v to, da delamo v podaljšanih turnusih, delo izvajamo v zmanjšanih ekipah, je takšen poziv osebe, ki bi morala biti vsem nam za vzgled nesramno, ponižujoče, neetično in v neki meri celo kaznivo dejanje,« so še zapisali pri SZIZBNS.

Poudarili so, da se ne bodo spuščali v morebitne politične vzgibe, ki so botrovali temu pozivu, »z vso resnostjo pa obsojamo ta njen poziv, v času, ko bi se nam ob pomanjkanju kadrov morala pridružiti v naših sredinah znotraj COVID oddelkov, ne pa na protestnem shodu.«

Zapisali so še, da smatrajo, da oseba s takšnimi karakteristikami ni primerna za to, da slovenske medicinske sestre zastopa v najvišjem svetovnem strokovnem organu. Še več: »ker si oseba v tem času s pozivanji k takšnim akcijam morda celo zasluži kazensko ovadbo zahtevamo, da se resno razmisli o njeni nadaljnji vlogi v Mednarodnem združenju medicinskih sester in se jo od tam zaradi javnega škodljivega delovanja v času največje zdravstvene krize nemudoma odpokliče.«