Stroka ogorčena: Ne na protest, doktorica Savič naj pride pomagat na urgenco

Poziv doktorice in predavateljice na zdravstveni fakulteti Brigite Skela Savič, naj se ljudje v čim večjem številu zberejo na protestih proti vladi in njenim protikoronskim ukrepom, je močno razburilo zlasti zdravstveno stroko, ki v teh dneh bije najhujšo bitko s covidom 19 doslej.

Število okužb je ogromno, bolnišnice so polne, direktor NIJZ Milan Krek pa je zato ogorčen zaradi poziva doktorice. »Težko verjamem, da znanstvena svetnica in profesorica na zdravstveni fakulteti ni seznanjena z izrednim stanjem v naši družbi in v zdravstvu. Verjamem, da se zaveda resnosti epidemije. Njeno vabilo k množičnemu druženju je nesprejemljivo, tako z vidika zdravstvenega delavca, ki bi moral razumeti, da množična druženja v tem trenutku niso primerna, in tudi z etičnega vidika. Popolnoma jasno je, da je množično druženje, običajno brez mask in v tesnem kontaktu, kričanju, idealno mesto za nove okužbe. Vse to vodi v nove bolnišnične postelje in tudi v nove smrti.

Protest zanikovalcev virusa bo gojišče okužb

Krek meni, da ima kot pedagoška delavka dodatno etično obveznost do svojih študentov, zaradi katerih si tega ne bi smela privoščiti. »Mora se zavedati, da s svojim izražanjem stališč lahko zelo vpliva na vedenje ljudi okoli sebe in tako na število okuženih in tudi mrtvih.«

Resda je protest pravica vsakega posameznika, toda z vidika javnega zdravja je v tej fazi epidemije množično združevanje, kot ga poznamo iz zadnjih mesecev, po mnenju Kreka izredno nevarno, ker je odlično gojišče okužb. »V posameznih občinah imamo celo enega okuženega na 30 ljudi. Če se jih druži 1000 ali več, lahko izračunamo, kako hitro se lahko okužbe širijo.«

SD: Podpiramo proteste ob upoštevanju ukrepov Za odziv na besede njihove strankarske kolegice dr. Savičeve smo poprosili tudi stranko SD, katere članica je Skela Savičeva. »Socialni demokrati podpiramo ustavno varovano pravico do protesta. Ljudi obenem pozivamo, da pri tem spoštujejo zaščitne ukrepe in vzdržujejo razdaljo. Zdravje vseh je ključno. Upor ljudi proti tej oblasti ni odgovornost ljudi, ampak vlade,« so zapisali v odgovoru na naše vprašanje in dodali, da stranka SD ni organizator protesta.

Profesorica zdravstvene nege naj pride raje pomagat izmučenemu osebju na intenzivi

Podobnega mnenja so vsi, ki se zadnji slabi dve leti borijo z epidemijo. Na ministrstvu za zdravje so Skela Savičevo povabili, da se pridruži zdravstvenim delavcem v intenzivnih enotah covidnih bolnišnic in da kot profesorica pomaga zlasti pri usposabljanju kadra zdravstvene nege.

Takole so zapisali: »Dr. Brigito Skela Savič prosimo, da se pridruži zdravstvenim delavcem, ki v prvih bojnih linijah rešujejo slovensko zdravstvo pred zlomom. Pozivamo jo, da pomaga na intenzivnih enotah, kjer najbolj primanjkuje ravno kadra zdravstvene nege, kjer je ona kot profesorica zdravstvene nege usposobljena za delo na vseh deloviščih. Če kdaj, moramo zdaj, vsi v zdravstvu stopiti skupaj.«

Tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je dejala, da je ta poteza »skrajno nenavadna. Sedaj moramo napeti vse sile, da situacijo obvladamo, da sodelujemo. Pričakovala bi, da bo kolegice pozvala k sodelovanju in jih spodbudila v težkih časih in jim stala ob strani. Pričakovala bi tudi odziv Zbornice Zveze zdravstvene nege.«

​