Zaradi delovne zapore nastaja zastoj na Primorki

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastaja zastoj na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru zaradi delovne zapore. Čas potovanja se podaljša za pet minut.

Danes do 16. ure bo na primorski avtocesti promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru potekal po enem pasu.

Na regionalni cesti Domžale-Želodnik bo do nedelje, 24. decembra, zaprt montažni most iz smeri Domžal proti Viru. Danes bo do 18. ure popolna zapora ceste v obe smeri. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah.

Promet bo skozi predor Karavanke 13. in 14. decembra med 8. in 16. uro potekal izmenično enosmerno.

Cesta Sorica-Petrovo Brdo bo zaradi popravila vozišča zaprta do 31. decembra.

Na prelazih in ostalih višje ležečih cestah je v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig, če tako določajo prometni znaki.

Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Praznični december

Ker je december čas druženja in zabav, je dobro, da se vozniki zavedajo, da je vožnja pod vplivom alkohola nepremišljeno in nevarno početje. Zato nikar ne pijte alkohola, ko morate potem voziti.