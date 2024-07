Zaprta Topniška ulica v Ljubljani, urejeni bodo obvozi

Zaradi rekonstrukcije bo v soboto in nedeljo za ves promet zaprt odsek Topniške ulice med Dunajsko cesto in Peričevo ulico. Obvoz bo označen, mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah. V bližini je zaprt tudi odsek Linhartove ceste od Železne ceste do križišča s Topniško ulico.

Kot so danes sporočili iz Mestne občine Ljubljana, bodo avtobusi na linijah 7 in 7L vozili po Linhartovi in Vojkovi cesti, Kranjčevi ulici, Štajerski cesti in prek krožišča Žale na Pokopališko ulico, avtobusi na linijah 19B in 19I pa po Dunajski cesti, Dimičevi ulici, Kranjčevi ulici, Koželjevi ulici in Tomačevski cesti.

Prenavljali bodo še Čufarjevo

Že v petek pa bodo v okviru prenove Čufarjeve ulice za ves promet zaprli križišče Resljeve ceste in Čufarjeve ulice. Obvoz za vozila bo mimo Trga osvobodilne fronte, po Masarykovi in Miklošičevi cesti ter Dalmatinovi in Komenskega ulici. Mestni avtobusi bodo vozili mimo Trga osvobodilne fronte, po Slovenski cesti, Dalmatinovi in Komenskega ulici ter po Tavčarjevi ulici. Križišče bo predvidoma zaprto do vključno nedelje, je v sredo objavila občina.

Po lanski obnovi odseka Čufarjeve med Miklošičevo in Resljevo cesto se je ta teden začela obnova še odseka med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico. Dela bodo potekala predvidoma do septembra 2025.