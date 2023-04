Skoraj dve desetletji po tragičnem dogodku pred diskoteko Lipa v Spodnjih Pirničah, ko je množica mladih do smrti zaradi neprimernega varovanja poteptala tri mladoletna dekleta, je posest družine Zavašnik znova v središču pozornosti. Včeraj okoli osme ure zjutraj so namreč uslužbenci Finančne uprave RS (FURS) zasedli območje pod Šmarno goro in začeli odnašati vse, kar ni pritrjeno oziroma prikovano v zemljo. Med premičninami so tudi na črno zgrajene mobilne hiške. 23. decembra 2005 so pred Zavašnikovo Lipo poteptali tri mlada dekleta. Kot nam je uspelo izvedeti, si država na tak način jemlje...