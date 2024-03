Zapisnik iz Trebnjega: učiteljico Anico in vse učence stresel potres (FOTO)

Bil je petek, 22. marec, tako kot danes, le da pred 61 leti (1963), ko je ob 16.02 prebivalce Mirne Peči, Trebnjega in okoliških krajev stresel potres. Magnituda potresa je bila 3,6, povzročil pa je manjše poškodbe, kot so razpoke na stenah stavb, padanje kosov ometa in opek.

Ob obletnici potresa je Arso na omrežju X objavil enega od zapisnikov potresa tistega dne, ki ga je izpolnila učiteljica Anica Kržan iz Trebnjega.

Na današnji dan leta 1963 je potres z magnitudo 3,6 povzročil manjše poškodbe v Mirni Peči, Trebnjem in okoliških krajih. FOTO: Arso

Preberemo lahko, da je bil potres ravno med njenim pogovorom z učenko. Vsi prisotni v šoli so čutili močnejši sunek, ki pa ga ni spremljajo bobnenje. Sunek je opisala kot kratek, v smeri jugovzhoda.

Potres je povzročil manjše poškodbe. Anica Kržan je navedla, da se je v šoli odluščil omet, s stavbe pa je padala opeka.

Pred- in popotresnih sunkov ni bilo čutiti.

Istega leta močnejši potres v Litiji in rušilni v Skopju

Slaba dva meseca za potresom v Trebnjem je 19. maja 1963 ob 10. uri z magnitudo 4,9 treslo tudi na območju Litije, vse do Ljubljane in Kamnika. Največ poškodovanih stavb, več kot 50 %, je bilo v Litiji in Šmartnem, potres je povzročil večjo škodo tudi v Kresnicah.

26. julija 1963 ob 5. uri je potres 9. stopnje po Mercallijevi lestvici porušil ali nepopravljivo poškodoval tri četrt zgradb v Skopju in zahteval 1070 žrtev, več kot 2900 je bilo ranjenih.