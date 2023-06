Po hinavsko zrušili hišo zakoncev Cerar (FOTO)

Hiše zakoncev Cerar v kraju Podrečje pri Domžalah ni več. Včeraj ob 4.15, kot nam je povedal eden od njunih prijateljev, so do nje skupaj z gradbeno mehanizacijo stopili delavci in jo začeli podirati. »To so naredili čisto po tiho, po hinavsko,« nam razloži Janez Cerar, ki skupaj z ženo Marijo kar ne more verjeti, da hiše ni več. Že ob devetih zjutraj namreč tam ni bilo nikogar več razen šestih varnostnikov. Kam so odpeljali še tiste zadnje vrednejše predmete, pa tudi nihče ni povedal: »Vse so naredili tako po kavbojsko.« Janez Cerar se vedno znova vrača v leto 1969, ko so čez noč ostali brez...