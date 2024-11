Zakaj nastanejo razpoke na stenah?

Pogost vzrok za njihov nastanek je posedanje temeljev, ki je posledica sprememb v terenu; med najpogostejšimi so izsušitev terena (suša), puščanje vodovodnih cevi in odtokov, neustrezno utrjeni nasipi, izkopi v bližini objekta, delovanje podtalnice in posledično izpiranje temeljev.

V novejšem času imajo čedalje večji vpliv na zemljino podnebne spremembe – nenadne menjave suše in močnega deževja. Včasih pride do razpok tudi zaradi šibkosti obstoječih temeljev ali neustrezno grajenih prizidkov. Navedene težave uspešno rešujemo s tehnologijo geotehničnega injektiranja Uretek.

Naročnik oglasne vsebine je Uretek, raztezni sistemi d.o.o.