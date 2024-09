Zahtevno reševanje začinil dež: polno prevrnjenih avtomobilov, gasilski tovornjaki ...

Kdor se je minuli konec tedna odpravil po nakupih na ljubljanski Rudnik, je pomislil, kaj za vraga se je zgodilo. Na eni od vstopnih cest do nakupovalnega središča in na glavnem odprtem parkirišču med glavnima trgovskima centroma je bilo polno prevrnjenih avtomobilov, gasilski tovornjaki in kombiji, množice gasilcev, ki so s težko opremo rezali, žagali in razstavljali razbita osebna vozila in dostavnike. Kaj se je dogajalo? Nič grozljivega, šlo je le za največje usposabljanje gasilcev in prvih posredovalcev s področja tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah v tem delu Evrope, imenovan Heavy Rescue Slovenia (HRS).

Rezali so, odmikali in žagali. FOTO: Staš Ivanc

Jubilejna prireditev

Veliko gasilsko usposabljanje je tokrat potekalo že desetič, sestavljeno pa je bilo iz več sklopov. Glavni del usposabljanja s spremljevalnim programom, kot so predavanja, sejem gasilske opreme in predstavitev velikih gasilskih tovornjakov, je potekal od petka do nedelje med osmo uro zjutraj in peto popoldne, pripravili pa so tudi poseben 24-urni tečaj Heavy Rescue plus z nenapovedanimi scenariji, kar pomeni, da so bili gasilci ves čas v pripravljenosti in so opravljali različne naloge, za katere niso vnaprej vedeli.

Pomemben del treninga je tudi pospravljanje opreme. FOTO: Staš Ivanc

Kakor je povedala članica organizatorske ekipe Blanka Kroflič, se je jubilejnega usposabljanja udeležilo več kot 700 gasilcev in gasilk iz 12 držav. V soboto popoldne so tečajniki prejeli še obilno dozo dežja, kar pa je bilo po njenih besedah celo dobrodošlo, saj so tako dobili še bolj pristno izkušnjo tehničnega reševanja v zahtevnih razmerah.

700 gasilcev in gasilk iz 12 držav je prišlo.

Ekipo HRS sestavlja skupina gasilcev in mednarodno priznanih inštruktorjev na področju tehničnega reševanja, ki v Sloveniji že deset let pripravlja različne seminarje in usposabljanja na tematiko tehničnega reševanja. V tem času si je ekipa pridobila mednarodni ugled, saj se usposabljanja poleg slovenskih gasilcev udeležuje tudi vedno več njihovih kolegov iz Italije, Hrvaške, Črne gore in Srbije; letos so prišli tudi Španci. Hkrati pa ekipa vedno pogosteje sodeluje na usposabljanjih v tujini. Letošnja prireditev je potekala s podporo podjetja Weber Rescue, ki je na usposabljanje poslalo svoje priznane mednarodne inštruktorje iz šestih evropskih držav.

Ideja za usposabljanje HRS je nastala leta 2009, ko sta prijatelja in poklicna gasilca obiskala največje tovrstno izobraževanje na svetu v Nemčiji. V Slovenijo sta se vrnila odločena in prepričana, da bi to lahko izvedla tudi doma za svoje gasilce. Slovenski standard, velikost organizacijske ekipe, finance in ostale možnosti seveda niso dopuščale tako obsežnega usposabljanja, a vseeno sta februarja 2010 izpeljala prvi, tridnevni tečaj na Rudniku v Ljubljani, ki se je ga udeležilo okvirno 170 gasilcev in gasilk.

Organizatorji so poskušali prikazati čim bolj realistične primere nesreč. FOTO: Staš Ivanc

Ista zgodba, s to razliko, da je tečaj potekal dva dneva, se je ponovila šestkrat, nazadnje leta 2018 v ljubljanskem BTC. Tedaj je bil tudi prvi sejem gasilske opreme in tehnike, ki si ga je ogledalo več kot šest tisoč obiskovalcev. Po štiriletnem premoru se je ekipa HRS jeseni 2022 vrnila z novim znanjem, izkušnjami, pristopi in triki.

Pomembnost vaj za gasilce

Kakor nam je povedal Franc Jurovič, poklici gasilec iz Gasilske brigade Ljubljana in inštruktor za Weber Rescue Systems, so ti tečaji pripravljeni v smeri, da so vozila v čim bolj realističnem okolju, se pravi, da so poškodovana, zaletena, na oviri ali pod neko oviro ali na klančini. Tako da je treba najprej premagati te ovire glede stabilizacije in dostopov do vozila. In nato po nekako najlažji, včasih tudi najhitrejši metodi poškodovanca spraviti do reševalnega vozila.

Reševanje poteka v smeri, da so vozila v čim bolj realističnem okolju.

Kako reševati v takšnem primeru? FOTO: Staš Ivanc

Kaj vse se lahko zgodi poleg same nesreče pri reševanju, če gasilec nima tovrstnih izkušenj? »Ena stvar je nestabilno vozilo, kar poskušamo preprečevati s stabilizacijo na različne načine, druga stvar pa so nevarni elementi v vozilu. Tudi steklo, ki se razbije, je lahko nevarno, prav tako prah stekla, ki se ga reže. Ko izvajamo reze, so lahko nevarni tudi določeni mehanski elementi vozila, zato potrebujemo zaščito telesa, oči in obraza; brez čelade seveda ne gre. Ko kaj odrežemo, pri tem nastane oster rob, ostra površina, ki se ji poskušamo izogniti oziroma se zaščititi pred njo. Druga stvar pa je, da moramo pri tem paziti, da ne bi dodatno poškodovali ponesrečencev,« je pojasnil Jurovič.

Odstranje vrat s kombija FOTO: Staš Ivanc

Metode reševanja obsegajo rezanje, raztegovanje, odmikanje. »S poznavanjem izdelave in tehnologije vozil ter materialov, ki se vgrajujejo v vozila v teh časih, se poskušamo izogibati zelo močnim predelom vozil oziroma jih poskušamo zaobiti z odstranjevanjem nekega drugega kosa vozila. Tudi to je zelo pomembno pri dostopu do ponesrečenca,« je razložil inštruktor po uspešno izvedeni vaji, pri kateri so reševali ponesrečenca, tokrat lutko, iz vozila na klančini.

Med tistimi, ki so se prvič udeležili usposabljanja HRS, je bil Blaž Stanonik, član PGD Dobračeva iz Žirov. »Mi smo zdaj tukaj prvič, pred nami pa so na tem tehničnem tečaju ob prometnih nesrečah že bili drugi člani iz društva. Učili smo se pravilnega pristopa k reševanju, kako se obnaša avto, kaj lahko razrežeš, odmikaš in podobno. Bilo je zelo zanimivo, preizkušali smo različne scenarije. Tudi v društvu imamo podobne vaje, avte načeloma dobimo v naši občini, tako da se da med letom še kaj povaditi,« je povedal mladi gasilec.