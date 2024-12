Zagovornik opozarja na nesorazmerne ukrepe proti invalidnim stanovalcem v Solkanu

Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, izraža zaskrbljenost zaradi odločitve gradbenega inšpektorja o prisilni preselitvi petih invalidnih stanovalcev iz Solkana v roku 24 ur. Takšna odločba ima negativne posledice za pravni in dejanski položaj invalidnih oseb ter odpira vprašanja sorazmernosti in spoštovanja njihovih človekovih pravic. Nesprejemljivo je, da podzakonski akti prevladajo nad človekovimi pravicami invalidov.

Spoštovanje človekovih pravic

Odločitve državnih organov morajo temeljiti na ustavi prijazni razlagi prava, ki zagotavlja spoštovanje pravic vseh ljudi. Konvencije in ustavne določbe posebej poudarjajo varstvo pravic invalidov, ki so v ranljivih položajih, ter prepovedujejo diskriminacijo, prisilno izselitev in prekomerne posege v pravico do doma ter zasebnega in družinskega življenja.

Precedens ustavnega sodišča

Ustavno sodišče je že v preteklosti ugotovilo, da so bili nekateri zakoni o nedovoljenih gradnjah neustavni, saj niso omogočali presoje sorazmernosti ukrepov za spoštovanje pravice do doma. Posameznikom mora biti omogočen postopek, v katerem lahko učinkovito zaščitijo svoje pravice, kar bi moralo veljati tudi v tem primeru.

Milejši ukrepi in pravica do doma

Namesto najskrajnejših ukrepov, kot je prisilna preselitev, bi moral inšpektor uporabiti milejše možnosti, ki manj posegajo v pravice stanovalcev. Odločba gradbenega inšpektorja bi morala upoštevati posebnosti invalidnih oseb in zagotavljati spoštovanje pravice do primerne namestitve.

Poudarek na sorazmernosti in varstvu ranljivih skupin

Zagovornik načela enakosti opozarja, da je treba pri vseh odločitvah upoštevati sorazmernost in zaščititi človekove pravice, zlasti ranljivih skupin, kot so invalidi. Prisotnost nezakonitih gradbenih situacij ne sme voditi v nesorazmerne ukrepe, ki ogrožajo pravico do doma in varnost najbolj ranljivih posameznikov.