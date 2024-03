Zadnji skok Petra Prevca: »Lepšega načina, kako se posloviti, enostavno ni«

Danes se od dolgoletne kariere poslavlja skakalski as Peter Prevc. Gledalci so lahko v živo spremljali njegov zadnji skok, ki ga je pospremil tudi napis na zaslonu: »zadnji skok v karieri«.

»Lepšega načina, kako se posloviti, enostavno ni,« je dejal komentator, Aleš Potočnik.

»Zlati orel, veliki kristalni globus, mali kristalni globus...,« je naštel Prevčeve številne uspehe.

Za dve točki je zaostal za Poljakom Piotrom Žylo, predenj se je uvrstil tudi Stefan Kraft.

Peter se danes na stopničke ne bo povzpel, »preskočil« ga je tudi brat Domen Prevc, zmagovalno pa je tekmo zaključil Daniel Huber.

V zraku je Petra Prevca med zadnjim skokom nekoliko premetavalo, a vseeno se je umiril in mojstrsko poletel preko 225 metrov. V izteku so ga pričakali bratje, starši, otroka in žena, v publiki pa cela Slovenija. Vihralo je na stotine slovenskih zastav, čestitali so mu tudi tekmeci iz drugih reprezentanc, sodniki pa so mu prisodili visoke ocene. Dvignili so napise, na katerih je šaljivo pisalo »22« - ocena, ki sicer v tem športu ne obstaja.

Ob številnih rekordih se je Peter Prevc poslovil s 24 zmagami v svetovnem pokalu in skupno 63 stopničkami med posamezniki. Z rojaki je bil del vseh 12 slovenskih ekipnih zmag, na olimpijskih igrah je osvojil štiri kolajne, na svetovnih prvenstvih tri, v poletih pa je na SP petkrat stal na odru za zmagovalce.

Zvečer bo potekala še poslovilna slovesnost, ki jo prirejajo ob zaključku bogate kariere.

V pokalu narodov je Slovenija v Planici prehitela Nemčijo ter zasedla drugo mesto za Avstrijo.