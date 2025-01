Ugašanje luči obvezno! Nova pravila za osvetljevanje bodo veljala tudi za stanovanjske stavbe

Po poročanju Žurnala so na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) pripravili novo uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja okolja, v kateri so predvidene precej strožje omejitve glede osvetljevanja okolice in stavb.

Z novo uredbo širijo nadzor tudi na razsvetljavo stanovanjskih stavb, tako bo ugašanje razsvetljave v poznem nočnem času obvezno. Uredba, ki bo v javni obravnavi do 14. februarja, prinaša tudi omejitve glede osvetljevanja cest in javnih površin izven naselij, omejuje pa tudi osvetlitev parkirišč, fasad in okolice.

Dovoljena pa bo razsvetljava, ki se prižiga s senzorji, torej le takrat, ko je resnično potrebna, medtem ko bo osvetljevanje fasade stanovanjske stavbe prepovedano.

Na družbenem omrežju X je uredba sprožila val komentarjev: »Golobja norost. Če ne boste ponoči ugašali luči, vas čaka kazen?«, »Ali, ko nam Svoboda omejuje svetlobo! Prepovedi, prepovedi, prepovedi... A kdo ve, če ponoči smemo na stranišče?«, »Uredba iz vica zadnji naj ugasne luč«.

Globe za kršitve pa bodo lahko precej visoke. Kaznovane pa bodo lahko tudi fizične osebe, z globo od 40 do 1200 evrov, če bodo za zunanjo razsvetljavo uporabljali svetilke, ki svetijo nad vodoravnico in njihova podobna barvna temperatura ne presega 2700 kelvinov (K).

Omejitev pri osvetljevanju

Največja novost uredbe je tako omejitev pri osvetljevanju stanovanjskih stavb, kar do zdaj ni bilo regulirano. Ugašanje razsvetljave v poznem nočnem času bo po novem nujno. Omejili bodo tudi osvetljevanje stanovanjskih območij v poznem nočnem času, »saj je praviloma prometa malo, razsvetljava pa je moteča tudi za stanovalce«.

Po novem bodo morale biti na parkiriščih industrijskih in upravnih stavb izven delovnega časa svetilke izklopljene.

Kaznovane pa bodo lahko tudi fizične osebe. FOTO: Susana Vera Reuters

Objekte za oglaševanje bo dovoljeno osvetljevati samo iz njihove notranjosti, ugašati pa jih bo treba ob deseti uri zvečer oziroma ob polnoči, če so v mestnih središčih. Fasade stavb, spomenikov in gradbeno inženirskih objektov pa se bo lahko osvetljevalo le z okolju prijaznimi svetilkami.

Visoke kazni

Nadzor nad spoštovanjem določil uredbe bo opravljal okoljski inšpektorat. Globe za kršitve pa bodo lahko precej visoke. Z globo od 4.000 do 40.000 evrov se za prekršek kaznuje upravljavec razsvetljave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Z globo od 1200 do 4100 evrov se za prekršek lahko kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Kaznovane pa bodo lahko tudi fizične osebe, z globo od 40 do 1200 evrov, če bodo za zunanjo razsvetljavo uporabljali svetilke, ki svetijo nad vodoravnico in njihova podobna barvna temperatura ne presega 2700 kelvinov (K).

Preberite še: