Začenjajo se Cepilni dnevi

Začenja se akcija Cepilni dnevi, s katero bodo do vključno četrtka pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo leto z daljšim delovnim časom cepilnih centrov in mobilnimi enotami poskušali dvigniti precepljenost prebivalstva. Kampanjo bo danes odprl minister za zdravje Janez Poklukar, ki se bo v ZD Bled cepil s poživitvenim odmerkom.

V prihodnjih petih dneh bo 62 cepilnih centrov po državi delalo s podaljšanim delovnim času od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa bo na eni lokaciji potekalo nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj. Okrepljena bo prisotnost mobilnih enot na terenu, pri organizaciji, ponekod pa tudi pri prevozu občanov do cepilnih mest, bodo pomagali v vrstah civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije.

Nočni cepilni centri bodo v goriški, izolski, brežiški in celjski splošni bolnišnici, v zdravstvenih domovih (ZD) Sežana, Postojna, Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Maribor ter tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in Kliniki Golnik. V zasavski regiji bodo cepili vsako noč na drugi lokaciji.

O točnih lokacijah tudi obratovanja mobilnih enot naj se občani pozanimajo v lokalnem okolju, seznam cepilnih mest pa je dostopen tudi na spletni strani cepimose.si.

V času cepilne akcije se z izjemo cepljenja otrok v starostni skupini od pet do 11 let na cepljenje ne bo treba naročiti, povsod bo omogočena tudi izbira cepiva.

K odločitvi za cepljene je poleg zdravniške stroke v pismu državljanom pozval tudi premier Janez Janša. »Bodimo svobodni, vendar odgovorni in solidarni. Čas je, da v boju s covidom 19 stopimo in držimo skupaj,« je med drugim zapisal.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno polno cepljenih 55,9 odstotka vseh prebivalcev Slovenije.