Začelo se je s kašljem in z bolečinami, zdaj je izvedela, da bo kmalu umrla

Smrtonosni virus sars-cov-2 je med nas zasejal strah. Strah pred boleznijo in strah za življenje. Mnogi so tudi zato obisk zdravnika raje odložili, dokler ni postalo nevzdržno in je bila pomoč nujna. Za nekatere je bilo, žal, že prepozno.



Naslednja zgodba prihaja iz Slovenije, kjer se je neka gospa soočala z zdravstvenimi težavami. Po družabnih omrežjih je zakrožilo, da je kar štiri mesece poskušala priti do zdravnika specialista, a ji to v epidemičnih razmerah ni uspelo. Navajajo, da jo je zdravnica kar po telefonu zdravila proti gripi in covidu. Ko pa je končno prišla do specialista, so ji odkrili astrocitom v pljučih in metastaze vsepovsod, operacija pa ni bila več mogoča. Vzpostavili smo stik s sinom obolele (ime znano uredništvu), ki nam je s svojimi besedami zaupal, kaj se je zgodilo.

Od zdravljenja simptomov do raka

Zgodba se je začela novembra ali decembra lani. Mama je kašljala, tožila je, da ima bolečine v pljučih in križu. Glede na simptome ji je zdravnica predpisala tablete, na preiskave pa je ni poslala. A ni bilo nič bolje. Za težave z želodcem so ji prav tako predpisali tablete. Njene bolečine so se stopnjevale, postajale so nevzdržne, gospa je že komaj hodila. Spet se je po pomoč zatekla k zdravniku. Tokrat so ji predpisali še tablete proti bolečinam, napotili pa so je tudi k specialistu gastroenterologu. Nekaj časa, kot je v slovenskem zdravstvenem sistemu stalnica, je čakala, da je prišla na vrsto, specialist pa je po pregledu ugotovil, da on ne bo pravi naslov za njene težave: dobila je napotnico za specialista za raka, onkologa. Tam so opravili vse potrebne preiskave in odkrili kar 13 centimetrov velik tumor na pljučih, zraven srca. Takrat so jim dejali, da je ni več moč operirati.

Ljudje preveč kažemo s prstom

Sin danes pravi, da ne kažejo s prstom na nikogar. Ne na zdravstvo, ne na zdravnike, ne na cigarete, na okolje, ki je umazano: »To je vse skupaj povezano. Je pa res, da bi bil mogoče, če bi vedeli prej, lažji prehod za vse skupaj. Če bi prej izvedeli za vse skupaj, bi bilo za nas kot družino, za njo ... Ne bi bilo vse tako nenadno, lažje se soočiš. En teden nazaj je izvedela, za kaj sploh gre, da je resno in da bo umrla. Zdaj mogoče tri, štiri dni še bo ... So znaki: ko človek neha piti in jesti, traja nekaj dni in se prepusti drugi strani.« Dodal je, da ljudje malo preveč kažemo s prstom: »Kar bomo morali začeti, je, da bomo prevzeli odgovornost sami zase. To je stvar, ki jo lahko začnemo početi. Za zdravje, za smrt.«



Sinu je žal, da nimajo več časa, saj se je vse odvilo tako iznenada. Pri lajšanju maminih muk so se zatekli tudi k alternativni medicini. Prepričan je, če tega ne bi bilo, bi imela mama še za 50 odstotkov težji proces. ​Povrhu vsega so pred dnevi iz zdravstva dobili obvestilo, da naj mamo pripeljejo, saj jo bodo sprejeli. Glede na njeno stanje in po posvetu s pristojnimi pa so jo sprejeli odločitev, da tega ne bodo storili.



Kot je dejal sin obolele gospe, prevzemite odgovornost zase. ​Če zaznate zdravstvene težave, ne odlašajte, ampak poiščite pomoč. Mogoče si rešite življenje ali pa pridobite dragocene dneve s svojo družino.

