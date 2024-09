Za takšno ceno so oddali utico za peko kostanja na Prešernovem trgu

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so danes izvedli javno dražbo za najem utic za peko in prodajo kostanja. Oddali so štiri utice od šestih, najvišjo ceno sta dosegli utici, ki ju bodo postavili na Prešernovem trgu in na Cankarjevem nabrežju, in sicer 9500 evrov. Na Molu bodo zdaj pripravili pogodbe, prodajo pa bodo lahko začeli 1. oktobra.

Dražba je potekala za vsako od šestih lokacij posebej za celotno sezono, torej od 1. oktobra do 31. januarja, in je bila v primerjavi z lanskoletno veliko bolj umirjena in brez nasprotovanj.

Največ zanimanja je bilo za najem utice na Prešernovem trgu z izklicno ceno 9000 evrov, na to dražbo so se prijavila štiri podjetja. A je izklicno ceno za 500 evrov zvišal le zastopnik podjetja Shari-Go, ostali trije dražitelji na ceno 9500 evrov niso pristali. Za utico bo tako kot lani podjetje Shari-Go moralo plačati 9500 evrov in 22-odstotni davek na dodano vrednost.

»Za utico bi dal kaj manj, če bi se dalo dogovoriti«

Na dražbo za najem utice na Cankarjevem nabrežju pri brvi čez Ljubljanico so se prijavila tri podjetja. Tudi za to lokacijo je bila izklicna cena 9000 evrov, ki jo je višal le eden od dražiteljev. Utico bodo oddali podjetju Bela-Fruta za 9500 evrov.

Za najem utice na Bregu pri Novem trgu sta se potegovala dva dražitelja. Izklicno ceno 7000 evrov sta sprejela oba, ceno 7400 evrov pa je ponudil le pooblaščenec Kmetije Marko Krošelj.

Sledila je dražba utice v Šubičevi ulici v križišču s Slovensko cesto, na katero se je prijavil en dražitelj, samostojni podjetnik Sandi Kadić. Sprejel je izklicno ceno 1500 evrov. Na vprašanje, ali da več, je odgovoril: »Zakaj bi dal več? Dal bi kaj manj, če bi se dalo dogovoriti.«

Ni zanimanja za utice v Miklošičevem parku in na Zaloški cesti

Dražbe za utico v Miklošičevem parku niso izvedli, ker se je prijavljeni ni udeležil.

Prav tako niso izvedli dražbe za utico ob Zaloški cesti nasproti Tržnice Moste, saj se nanjo ni prijavil nihče. Te utice lani ni bilo mogoče najeti, letos pa so jo ponovno vrnili v razpis, saj na lokaciji v Tivoliju zaradi nove ureditve zanjo ni več prostora. So pa v preteklost že uspešno oddajali tudi utico ob Zaloški.

Uspešni dražitelji morajo z Molom skleniti pogodbo o najemu, in sicer najkasneje do 30. septembra. "Pogodbe in račune bomo pripravili v začetku naslednjega tedna, ko bomo vse uspele dražitelje povabili k podpisu pogodb," so za STA sporočili z Mola. Ob podpisu pogodbe bodo na občini izstavili tudi račun za plačilo uporabnine, rok plačila pa je tri dni po podpisu pogodbe. Utice bodo predvidoma postavili 30. septembra.

Na Molu se sicer obeta sprememba odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mola, o kateri bodo mestni svetniki odločali na septembrski seji. S spremembo med drugim predlagajo, da lokacij za peko kostanja ne bi več oddajali za eno, ampak za največ štiri leta. Na Molu ob tem napovedujejo, da bodo pred naslednjim razpisom prevetrili lokacije za postavitev utic.