Šarec okrcal predsednika: Molčali ste, namesto da bi branili človekove pravice

Šarec kritičen

Predsednik republikeje svojo pobudo za pogovore in sodelovanje političnih strank nadgradil s pozivom k srečanju vseh predsednikov parlamentarnih strank. Na njem bi rad preveril stališča o svojem predlogu, da bi bi bilo dobro, da bi stranke dosegle strinjanje o osredotočenju na spopad z epidemijo, okrevanje po njej in predsedovanje EU.Pahor se je že večkrat javno zavzel za vzpostavitev dialoga in sodelovanja med parlamentarnimi strankami, saj je prepričan, da bi bili tudi pri spopadu z epidemijo covida 19 uspešnejši, če bi bilo to vzpostavljeno. Danes pa je šel še korak dlje in je predsednicama ter predsednikom parlamentarnih strank poslal povabilo na srečanje. V njem med drugim navaja, da bo Slovenija letos obeležila 30-letnico razglasitve samostojnosti in njene obrambe, pa tudi tudi mednarodnega priznanja in ustavnosti države. »V teh treh desetletjih smo vzpostavili razmeroma trden demokratični politični sistem, utemeljen v parlamentarni demokraciji. Izkušnja kaže, da smo zmogli tudi najtežje preizkušnje in znali sprejeti tudi najtežje odločitve, ker smo se o njih pogovarjali.« Meni, da »je tega pogovora, tudi na ravni voditeljev parlamentarnih strank, danes premalo«. Zato jih vabi na srečanje, saj bi bil »tak pogovor v trenutku, ko smo soočeni z eno najtežjih preizkušenj, lahko zelo koristen«. Tri teme, ki jih je naštel, pa so po njegovih besedah izrednega pomena, ki jih ima »za skupne vsem, ne glede na siceršnje politične razlike, v skupno dobro«.Datum srečanja, če se bo bodo na Pahorjev odziv prvaki strank odzvali pozitivno, še ni določen.Na Pahorjevo pismo je kritično odgovoril prvak LMŠin zapisal, da njegovega poziva ne more jemati resno, saj da je predsednik molčal ob vseh poskusih uničenja pravnega reda in ustavne ureditve. Poudaril je, da so opozicijske stranke predlagale vrsto amandmajev PKP, ki so imeli vrsto 'podtaknjencev'. »Niste se oglasili, da bi branili človekove pravice. Namesto tega smo vas videli na družbenih omrežjih, med uporabo otroških igral, ki otrokom niso dostopna, saj so oblepljena s trakom zaradi epidemije.« Zatrdil je še, da o predsedovanju EU nima smisla govorili, »saj nas je vlada zunanjepolitično osamila. Zaradi vsega navedenega je jasno, da je vaš poziv (ki je verjetno usklajen s predsednikom vlade) zgolj poskus vreči vse v isti koš in dobiti pokritje za vse aktivnosti vlade.«Na Pahorjev poziv se je odzvala tudi predsednica SD