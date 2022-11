Za nakup cepiva porabili milijone, zdaj mora na uničenje

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je med dvodnevnim obiskom v Bruslju Evropsko komisijo opozoril na problem presežkov cepiva proti covidu-19, s katerim se sooča tudi Slovenija. Evropska komisija se o tem s podjetjem Pfizer še pogovarja, je pojasnil. Dejal je, da bo treba določeno količino cepiva uničiti tudi v Sloveniji.

Več članic EU, med njimi Slovenija, je na pobudo Poljske Evropski komisiji že poleti poslalo pismo, v katerem so opozorile na problem presežkov cepiva proti covidu-19 in potrebo po boljšem upravljanju z javnimi sredstvi. Nedavno so znova pisale komisiji. Kot je danes v izjavi po obisku v Bruslju povedal minister Bešič Loredan, je na to v pogovoru v Bruslju opozoril tudi evropsko komisarko za zdravje Stelo Kiriakides.

Podjetje Pfizer je sicer v pogovorih z EU ponudilo, da bi cepivo skladiščili v Nemčiji, po potrebi pa bi lahko dobavo tudi odložili, je dejal minister. »Dogovora med Evropsko unijo in Pfizerjem še ni, še vedno se intenzivno dela na tem oziroma pogovarja,« je pojasnil. Po njegovih besedah bo še nekaj časa trajalo, da bi dosegli dogovor.

Težava predvsem leto 2023

Glede presežkov cepiva proti covidu v Sloveniji je težava predvsem leto 2023. Cepiva bo sicer manj, če bo dobava zamaknjena, obenem pa bo Slovenija verjetno sprejela možnost, da bi podjetje Pfizer, ki je cepivo razvilo skupaj z nemškim podjetjem BioNTech, to skladiščilo v Nemčiji.

Slovenija bo kljub vsemu nekaj cepiva morala tudi uničiti, saj nima dovolj prostora. Koliko odmerkov bodo uničili, še ni znano, je dejal minister. Poudaril pa je, da donacije cepiva niso možne, saj ga tretje države ne sprejemajo več.

Bešič Loredan se je sicer med dvodnevnim obiskom v Bruslju sestal tudi z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem, s katerim sta govorila o pomoči Ukrajini. Srečal pa se je še z evropsko komisarko za kohezijo Eliso Ferreira in slovenskimi evroposlanci.