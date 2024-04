Za nagrado dobil odstrel srnjaka (FOTO)

Ideja je dobra samo tista, ki se uresniči, je ob začetku lovskega druženja na Planinci v Občini Brezovica povedal Miran Zupančič, podpredsednik Zveze lovskih družin Ljubljana, organizator in pobudnik divjačinske salamiade, tudi sam izdelovalec suhomesnih dobrot.

Neke uradne oblike, pa tudi številne udeležbe, ocenjevanja pri LD Tomišelj kljub prizadevanjem do zdaj niso imela. Letos pa je tekmovanje – kakor predstavljene vrhunske salame – končno dozorelo. Predvsem po Zupančičevi zaslugi, ki si prizadeva predstaviti lovstvo kot plemenito poslanstvo, saj še zdaleč ne velja, da lovci samo streljajo vsevprek, je namreč na letošnjo salamiado prispelo kar 50 vzorcev iz osrednje Slovenije! In če vemo, da se je na nedavnem državnem ocenjevanju v Gornji Radgoni za priznanja potegovalo 67 vzorcev, s pohvalami ne gre skopariti.

Obiskovalci so pred razglasitvijo rezultatov navdušeno okušali dobrote.

Priznanj kar 23

»Bolj zdravega mesa ni,« divjačino opeva Zupančič in pojasni, da pravila zahtevajo, da izdelki vsebujejo najmanj 30 odstotkov divjačinskega mesa, največkrat je to jelenovo, preostanek pa je lahko špeh domačega prašiča, ki vse skupaj poveže v celoto. Komisija je ocenjevala videz, vonj, prerez in okus ter skupno podelila 23 priznanj, med njimi dve veliki zlati medalji, deset zlatih, šest srebrnih in pet bronastih, po eno veliko zlato in bronasto so podelili še med špehovkami.

A ne glede na točkovanje so kakovostne in okusne prav vse, kljub slabim razmeram za sušenje in zorenje zaradi preobilice vlage in neprimerne temperature, meni izkušeni Zupančič, ki s svojimi salamami tekmuje že vrsto let; tudi tokrat se je ozaljšal z zlatim priznanjem, nedavno v Gornji Radgoni pa je prejel srebrno.

Mala Sofija se je strinjala, da so suhomesni izdelki zares vrhunski!

»Tu smo že pred leti poskusili pripraviti takšno tekmovanje, a do zdaj kar ni šlo. Letos pa nas je številka prijetno presenetila in srčno upam, da se bo tradicija ohranila. Če naravi nekaj odvzamemo, ker pač moramo pomagati kmetom, zakaj ne bi ob tem izdelali še nečesa vrhunskega,« pojasni še Lado Bradač, predsednik LD Tomišelj in ZLD Ljubljana ter nekdanji predsednik Lovske zveze Slovenije, tudi sam seveda ljubitelj divjačinskih dobrot: »Najraje imam kombinacijo mesa jelena ter divjega in domačega prašiča. Takšno tudi najraje ponudim prijateljem.«

Če na-ravi nekaj odvzamemo, ker pač moramo pomagati kmetom, zakaj ne bi ob tem izdelali še nečesa vrhunskega.

Ocenjevali so videz, prerez, barvo in okus.

Pokloni kolegov

In takšnih in podobnih, nadvse okusnih izdelkov na bogato obloženih mizah tokratne salamiade, le streljaj od prestolnice, ni manjkalo. Na pokušini, za katero je Lovski dom na Planinci odprl vrata že dve uri pred uradno razglasitvijo rezultatov, se je izkazalo, da so predstavljene salame in špehovke teknile prav vsem, občudovalci so se zvrstili v vseh generacijah.

Izdelovalci so prejemali pohvale tako obiskovalcev, poznavalcev kot svojih lovskih kolegov, ki so z bučnimi aplavzi pospremili tudi poznejšo podelitev priznanj. Tu je priskočil na pomoč župan Brezovice Metod Ropret, ki je pohvalil prizadevanja vseh treh lovskih družin v občini: »Vse odlično opravljajo svoje poslanstvo, imajo odlično vodstvo in zgledno skrbijo za zaščiteno območje Krajinski park Ljubljansko barje.«

Večina sodelujočih je izkušenih, nekateri pa so se s suhomesnimi dobrotami izkazali prvič: tako, denimo, Jože Štrubelj iz LD Škofljica, ki je pometel s konkurenco v kategoriji špehovk in osvojil kar veliko zlato priznanje, pri salamah pa zlato. Med drugim prisega na kombinacijo jelena, divjega prašiča in bučnih semen, nam je zaupal, na podelitvi pa sta ga spremljala tudi zaslužna pomočnika pri lovu, jazbečarja Hana in Tone.

50 vzorcev je prišlo, le nekaj manj kot na državnem tekmovanju.

Jože Štrubelj je prvič tekmoval in osvojil kar dve priznanji; na fotografiji z zvestima pasjima pomočnikoma.

Pri salamah sta veliki zlati priznanji prejela Jože Krampelj iz LD Turjak, čigar salama je prejela največ točk na tokratnem tekmovanju, in Marjan Kranjc iz LD Hotedršica. Za veselo vzdušje je s harmoniko skrbel mesar Uroš Kraševec, prav tako zadovoljen, bronasti nagrajenec.

Organizatorji pa so za dodatno spodbudo za nadaljnje uspešno delo posebej nagradili še najboljših osem, torej tistih, ki so pri ocenjevanju zbrali največ točk. Na prvo mesto se je tako zavihtel Krampelj, ki so mu za nagrado namenili veliko čast, odstrel srnjaka. Naslednja dva, Kranjc in Zupančič, sta prejela ročno izdelani lovski nož, preostalih pet pa lovsko kravato.

Miran Zupančič se je izkazal s svojo salamo, ki je prejela zlato priznanje.

Tudi Uroš Kraševec se je razveselil priznanja, bronastega.