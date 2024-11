Ena minuta pred drugo uro zjutraj. Borisa Koprivnikarja, takratnega ministra za javno upravo, ki se je z avtomobilom odpravljal »s špila« iz škofjeloškega puba, s prižganimi modrimi lučmi ustavita lokalna policista. Ves policijski postopek je nato potekal korektno. Alkotest, ki ga je moral opraviti, je pri njem pokazal vrednost 0,12 miligrama na liter izdihanega zraka, kar je pod predpisano mejo. Koprivnikar, rocker po duši, ki je pred tem v pubu igral s skupino OF, kar baje pomeni Over Forty (po slovensko: nad štiridesetim) in ne Osvobodilna fronta, se je nato odpeljal domov. A s čudnim občut...