Dončić je preživel dvoboj s pestmi: »Nikoli me ne zajame panika«

Na robu prepada so košarkarji Los Angelesa pokazali šampionski pedigre. »Nikoli me ne zajame panika, zavedam pa se pomembnosti trenutka,« je po veliki zmagi s 94:85 ostal hladen Luka Dončić, z 31 točkami, 12 skoki in devetimi asistencami je dvignil domačo publiko na noge. LA zdaj lažje diha, serija prvega kroga končnice je pred potjo v Minneapolis izenačena, glavni zvezdnik pa igra vse boljše.

Teden dni premora pred končnico Los Angelesu ni dobro del. »Na prvi tekmi smo vsi skupaj videli, kaj se zgodi, če ne igramo agresivno vseh 48 minut,« je Austin Reaves podčrtal glavno pomanjkljivost na uvodni in odliko Jezernikov na drugi tekmi končnice v domači dvorani. V prvih 12 minutah so gostje dosegli le 15 točk, po napadalnem izbruhu Dončića so Kalifornijci ušli na 19 točk prednosti in jo brez večjih težav zadržali do konca. Ko je za nekaj trenutkov popustila zbranost, je po mizi udaril trener J. J. Redick, na igrišču pa sta Luka in LeBron James pokazala, zakaj sodita med superzvezdnike.

»Z LeBronom sva vodji moštva, ko je najtežje, morava držati igralce skupaj. Tokrat sem se na začetku tekme počutil odlično, potegnil sem voz naprej, nato so mi sledili tudi soigralci. Glavna je bila obramba, vseh 48 minut smo grizli in nismo popuščali,« je slovenski zvezdnik zadovoljno ocenil razplet tekme v Crypto.com areni.

Tri četrtine je bil Dončić gonilna sila domačinov, ob devetih asistencah in cirkuških podajah je žoga krožila hitreje, za 31 točk se ni zanašal na met z razdalje. »Ko pridem v raketo, se zgodijo dobre stvari, bil sem bolj agresiven, a imam pri tem še rezerve. Še večkrat moram prodreti pod koš,« se Luka zaveda, da bližje košu lahko naredi več »škode« – tudi s podajami navzven do prostih soigralcev. »Na mizi smo pustili kar nekaj lahkih točk, nekaj odprtih metov za tri je šlo mimo, enako velja tudi za Minnesoto. V moderni košarki lahko vsaka ekipa v trenutku doseže 120 točk, zato moramo biti na obrambo ponosni. To je bil pravi boj s pestmi,« je bil Redick vesel, da so njegovi varovanci v anemični nedeljski predstavi našli dragoceno lekcijo.

Razbit nos ga ni ustavil

Spremembo v pristopu pooseblja Rui Hachimura, prva izbira Los Angelesa na položaju centra je z razbitim nosom drvel po igrišču, se ruval z Rudyjem Gobertom pod košem in nekajkrat tudi odvrgel masko, vse zato, da bi Volkovom vrnil milo za drago. Trdih prekrškov ni manjkalo na obeh straneh, pravi spopad je Dončić opisal kot vojno, ki še zdaleč ni končana. LA je dobil prvo bitko, potrebuje še tri: »V Minnesoti bomo igrali proti celi dvorani, prišel bo trenutek, ko nam ne bo uspelo ustaviti naletov, takrat bomo morali strniti vrste in zdržati. Njihovi navijači bodo glasni, a nam lahko uspe.«

19 prostih metov je na prvih dveh tekmah z Minnesoto zadel Dončić.

Serija ostaja odprta, pred nami je košarkarska poslastica, ki se zagotovo ne bo končala ta konec tedna. Sobotni (3.30) tekmi sledi še nedeljska večerna (21.30), osnovni cilj za LA pa ostaja ena zmaga, s katero bi si nazaj priborili prednost domačega terena.