Vpliv velikih zveri na kmetijstvo je aktualen že vrsto let. Čeprav sta populaciji volka in medveda v Sloveniji v ugodnem stanju, je za njuno dolgoročno ohranjanje ključno, da ju ljudje sprejemajo v svojem okolju. Dejstvo je, da imajo velike zveri v naravi nenadomestljivo vlogo, res pa je tudi, da prihaja do konfliktov z ljudmi in njihovimi dejavnostmi, vključno z živinorejo in čebelarstvom. V Sloveniji smo še kako ponosni na visoko stopnjo ohranjenosti narave. Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) pravijo: »Smo ena od držav v Evropi, ki ima ohranjene vse tri vrste velikih zveri (rjavi medved, ...