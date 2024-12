​Onek je idilična vas, razpotegnjena na sončni vzpetini ob cesti, ki se s Kočevskega polja izpod Lovskega vrha dviguje proti Koprivniku. Ujeta med stoletna sadna drevesa je ena od številnih vasi na Kočevskem, ki so po odhodu staroselcev, kočevskih Nemcev, spomladi 1941 ostale prazne. Po vojni so jo, tako kot skoraj vso podeželsko Kočevsko, naselili priseljenci, družinam pa sta kruh na mizo prinašali predvsem govedoreja in kmetijska dejavnost. Nekaj moških je služilo denar s težaškim delom v gozdu. V vasi je v šestih hišah do začetka 70. let prejšnjega stoletja živelo več kot sto ljudi, vključn...