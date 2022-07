Verjetno ni bolj čarobne izkušnje, kot je rojstvo otroka. A četudi se novopečena oče in mama tedaj znajdeta na vrtiljaku čustev, se z njimi v tistih prvih urah in dneh večinoma soočata vsak zase. Mamica z dojenčkom v sobi porodnišnice s še eno ali dvema porodnicama, očka pa čaka na obisk in nato njun prihod domov. »Danes je vesel dan. Približali smo se željam in potrebam novih mamic in njihovih družin, da jim bomo lahko omogočili najboljšo možno izkušnjo poroda,« je glavna medicinska sestra Porodnišnice Ljubljana Urša Vozelj pozdravila novo pridobitev naše osrednje porodnišnice, v ...