Umrla je Ksenija Rozman

Umrla je dr. Ksenija Rozman, za seboj pa pustila mnoge bogate dosežke na področju umetnostne zgodovine. Ob smrti so se ji z zapisom na spletu poklonili v Narodni galeriji, kjer je delovala med letoma 1962 in 1997.

Napisali so: »Ksenija Rozman (1935–2024). Z žalostjo sporočamo, da je umrla dr. Ksenija Rozman, dolgoletna kustosinja Narodne galerije v pokoju. Z izjemnimi razstavami in odličnim znanstvenim delom je vtisnila neprecenljiv pečat v našo institucijo in umetnostnozgodovinsko stroko.«

Dr. Ksenija Rozman leta 2010. FOTO: Pivk Mavric/Delo

Njihova sodelavka je bila 35 let

»Kot kustodinja je bila v Narodni galeriji zaposlena od leta 1962 do 1997, povezani pa smo ostali še dolgo po njeni formalni upokojitvi. Temeljita izobrazba, tekoče znanje več jezikov in raziskovalna disciplina so ji omogočili vrhunske dosežke, ki jih je javnosti predstavila skozi strokovna in znanstvena besedila, razstave in predavanja,« so še dodali.

Žalna seja bo v ponedeljek, 4. marca 2024, ob 13. uri v Slavnostni dvorani Narodne galerije.