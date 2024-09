Z gorenjskimi nageljni pozdravili jesen: najlepše je prinesla Štefka z Ambroža pod Krvavcem (FOTO)

Pozdrav jeseni z gorenjskimi nageljni je znova pričaral uvod v občinski praznik, 23. septembra, ki je že od leta 1999 poklon velikemu umetniku, vsestranskemu ustvarjalcu, utemeljitelju slovenskega poklicnega gledališča in filmskemu igralcu Ignaciju Borštniku, rojenemu v Cerkljah. Letos mineva 105 let od njegove smrti.

Lani so tradicionalno prireditev odpovedali zaradi posledic vodne ujme v Cerkljah, letos pa je bilo v šotoru pred Jenkovo lipo zelo živahno. Tridnevna prireditev Pozdrav jeseni z gorenjskimi nageljni je povezovala kulturo, šport in zabavo; večidel je potekala v Dvorjah, obiskovalcem pa so odprli tudi vrata Petrovčeve hiše, kjer je bila na ogled razstava čipk Klekljarske skupine Lastovke. Prvi večer je na prireditvenem prostoru za glasbo skrbel Ansambel Stil, dan pozneje pa so navdušili Ribič Pepe in Čuki.

Zadnji dan so oder zavzeli lokalni ustvarjalci in kulturna društva različnih glasbenih in pevskih zasedb, učenci OŠ Davorina Jenka, Društvo upokojencev (DU) Cerklje in gostje; program je povezoval legendarni Franc Pestotnik - Podokničar. Kulturni del je odprl Daniel Novak iz KUD Ignacija Borštnika, skrbnik Borštnikove domačije, ki je obudil spomin na velikega gledališkega umetnika. Dogajanje na odru pod velikim šotorom so poimenovali Nekoč je bvo, pa spet bo in dopolnili z razstavo slik članov likovne sekcije pri DU Cerklje in čipk Klekljarske skupine Lastovke ter prikazom klekljanja. Dobro je bila založena tudi Cerkljanska tržnica, na kateri je sodelovalo dvanajst lokalnih pridelovalcev in ustvarjalcev.

Tudi plesa ni manjkalo. Fotografiji: Janez Kuhar

Obiskovalce je navdušil skeč Pregled pri zdravniku: 80-letnik za šoferski izpit, ki sta ga zaigrala Ivan Koprivnikar in Matija Koritnik.

Opravili so izbor najlepšega nageljna: prvo mesto je osvojila Štefka Slatnar z Ambroža pod Krvavcem, drugo mesto Mihaela Stare iz Praprotne Police in tretje mesto Helena Verbič iz Grada. V Dvorjah so organizirali družinski tek na treh različnih trasah in dirko državnega pokala v pumptracku Pumpaj Slovenija s spremljevalnim programom za otroke Grbine so fine. Športno obarvani program je še dodatno popestril Karate klub Cerklje. Mlade ustvarjalne otroške ročice so zaposlovale delavnice, ki jih je organiziralo Društvo DMC.

Nastopili so tudi člani KUD Folklora Cerklje ob spremljavi Godbe Cerklje in klavirske harmonike ter zaplesali splet belokranjskih plesov s pozvačinom. Sledil je nastop Šenturškega okteta, opernega pevca Antona Habjana, ubrano pa je zapela tudi glasbena družina Smolnikar s Šenturške Gore. Navdušila je skupina ljudskih pevk z imenom Dečve.

Predstavile so se članice Kulturnega kluba Liberius v sodelovanju s folklornima skupinama OŠ Davorina Jenka ter združena osnovnošolska pevska zbora. S pesmimi je navdušil Komorni moški pevski bor Davorin Jenko Cerklje, predstavila se je dramska sekcija Pod Stražo iz Poženika. Obiskovalce sta s skečem Pregled pri zdravniku: 80-letnik za šoferski izpit navdušila Ivan Kropivnik in Matija Koritnik. Zanimiv program so pripravili tudi člani KUD Pod lipo Adergas z zgodbami za otroke Kamišibaj, zapela je glasbena družina Zarnik. V zadnjem delu prireditve so nastopili še Godba Cerklje ter ansambla Štefanci in Gavnarji.