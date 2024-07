Z gardo in orkestrom: tako se je poslovil Marjan Šarec (FOTO)

46-letni Marjan Šarec z domačega političnega parketa odhaja na evropski parket. Nekdanji igralec in imitator je politično pot začel kot župan Kamnika, nato pa mnoge presenetil z uspešnim vstopom v tekmo za predsednika republike, saj se je prebil v drugi krog s tedanjim predsednikom Borutom Pahorjem. S stranko, poimenovano po njem, LMŠ je leta 2018 nastopil na državnozborskih volitvah in kot drugouvrščeni po neuspelem poskusu relativne zmagovalke SDS sestavil manjšinsko vlado s SD, SMC, SAB in DeSUS ter zunajkoalicijsko partnerico Levico. Ob skrhanih odnosih v koaliciji je leta 2020 odstopil kot premier, kar pa v nasprotju z njegovimi pričakovanji ni pripeljalo do predčasnih volitev, zato je odšel v poslansko klop. Po volitvah 2022, ko ni prišla v parlament, se je LMŠ združila z zmagovalnim Gibanjem Svoboda, Šarec pa je postal minister za obrambo.