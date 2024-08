Z bogračem začeli festival

V stolpu Festivala Vinarium, ki se je začel v soboto, bodo tudi letos spajali številne kulinarične, etnološke in kulturne prireditve. In ne samo to: sodelovanja z občino Lendava se močno veseli tudi Jelka Verk, organizatorka in lastnica licence Miss Slovenije. Spremljevalne prireditve in izbor najlepše Slovenke bodo namreč potekali prav v osrčju Lendave.

Tudi župan Občine Lendava Janez Magyar je izjemno ponosen na tako strmo rast in razvoj Festivala Vinarium, ki bo v teh dneh postregel z etno večeri, koncerti, večerom lendavskega vina in praznovanjem 9. obletnice stolpa Vinarium. »Lendava vabi vse, ki želijo in hočejo doživeti tradicijo, etnološke prireditve in veliko dobrega ter lepega, vse to prinašata festival in seveda Lendava!«

Kuhali so bograč

Festival Vinarium se je začel s kulinaričnim vrhuncem – Bogračfestom, ki je potekal v starem mestnem jedru Lendave. Bogračfest je obenem največja kulinarična prireditev v Sloveniji, saj se je vzdolž glavne ulice več kot 95 ekip merilo za naziv mojstra bograča. Cmarilo se je na kar 117 tekmovališčih.

Pa ne samo bograč, pripravili so, denimo, sladko ulico za otroke, pa zabavo na mestnem odru, kulinarično ulico, večer pa obogatili še s koncertnim dogajanjem z Ansamblom Greh in Željkom Bebekom.

Najboljši bograč je skuhala ekipa Term Lendava. »Ni dobrega kuharskega mojstra brez vrhunske ekipe, in ravno to je sestavina, ki nas je popeljala do zmage,« je solznih oči govoril Sebastian Sabo, vodja zlate ekipe. Drugo mesto je zasedla ekipa Golja Motorsport, tretje pa Pikado team Retro Caffe. Nagrade za najlepše urejeno tekmovališče so prejeli Dolgovaščani, KTD Fehér Jani Dolga vas in folklorna skupina KD Zala Görgy Pince; letos so podelili tudi nagrado za najbolj izvirno urejeno kuhališče, in ta je šla v roke Muravidéki Pedagógusok Egyesülete.

Sklepno dejanje letošnjega festivala bo v soboto, 31. avgusta, z lendavsko trgatvijo, ki letos praznuje že 45. izvedbo.