Z boginjo ljubezni bo Tomaž osvajal na Kubi (FOTO)

Prepletu sladkaste vanilje in nekoliko bolj trpkega okusa mandljev doda pridih eksotike tropski mango, kiselkasta limona pa poskrbi za prijetno svežino. Vse seveda ob dražečem sunku viskija, ki predrami čute. Tako bi lahko na kratko orisali najnovejšo stvaritev našega barmana Tomaža Fartka, koktajl Oshun, ki mu ne bi mogel nadeti primernejšega imena. Pijačo zlatkaste barve, ozaljšano s kolutom limete in slastno kandirano češnjo, bi namreč zlahka zamenjali za jantarni nektar bogov, kakršnega bi pila tudi boginja Oshun.

6 sestavin je prelil v zmagovalni koktajl.

»To je boginja lepote, ženskosti, plodnosti,« je o navdihu dejal naš najboljši barman, ki ima za pasom že tri nazive državnega prvaka in prestižno lento svetovnega viceprvaka. In slednjo bo poskušal že čez dober mesec ubraniti ali pa se zavihteti še stopničko višje. Po dveh covidnih letih se namreč vrača tekmovanje vseh tekmovanj v svetu mešanja pijač, svetovno prvenstvo, na katerem se bodo letos pomerili najboljši barmani iz 64 držav. Tudi Tomaž, ki bo z boginjo Oshun zastopal Slovenijo.

Zmagovalni koktajl Oshun je ustvaril v enem samem popoldnevu.

Paleta znanj

Prestižno tekmovanje bo med 4. in 9. novembrom potekalo na Kubi, kjer so mešane pijače, predvsem long drinki, nadvse priljubljene. In prav to je tudi kategorija, v kateri bo Fartek dokazoval svoje izjemne veščine. V pičlih sedmih minutah bo moral namešati svojo stvaritev, zavedajoč se, da ga že najmanjša malenkost lahko stane zmago, saj bo strokovna žirija brez milosti ocenjevala izvedbo, aromo, okus, celotni videz in predstavitev koktajla. »Oshun je sicer boginja, ki jo častijo v zahodni Afriki in tudi na Kubi, a jo bom poskušal povezati tudi s Slovenijo,« pravi Tomaž, prepričan, da je resnično dober koktajl le tisti z dušo in ki pripoveduje zgodbo, čeprav celotne še ne želi razkriti.

Navdih za koktajl zlatkaste barve je Tomaž našel v boginji lepote in plodnosti Oshun.

Seveda pa je pomembno ujeti pravo ravnovesje okusov, tu se izbrane pijače namreč odmerja v natančno doziranih centilitrih. Da bo Tomaž prepričal, se zavihtel med najboljše, je prepričan Mitja Acman, član slovenske delegacije na Kubi. A to bo šele prvi korak, v polfinalu se bo namreč moral spopasti še s tremi izzivi, kakršnih poprej na svetovnih tekmovanjih še ni bilo. Pokazati bo moral svoje strokovno znanje, ki zaobjema področja gastronomije, alkoholnih in brezalkoholnih pijač, v mezinčku pa mora imeti tudi zgodovino svetovne zveze barmanov. In ker mora imeti dober barman podobno kot kuharski chef tudi nadvse razvite brbončice, čaka tekmovalce letos prvič še senzorični izziv, slepo okušanje, na katerem bodo morali zgolj z okušanjem razlikovati najrazličnejša zelišča, začimbe, sadje ipd. Za piko na i pa še hitrostni izziv v pripravi petih koktajlov. Katerih, bo Tomaž izvedel šele tik pred tekmovanjem.

Po Tomaževi presoji mora biti dober koktajl eleganten, zapeljiv, malce skrivnosten, tudi eksotičen, pripovedovati pa mora zgodbo.