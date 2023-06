Potem ko je pred časom v lekarnah primanjkovalo antibiotika ospen za otroke, se je izkazalo, da je tovrstnih problemov še več. V zadnjem času namreč postaja pomanjkanje zdravil na evropskem trgu in v Sloveniji stalnica in nič ne kaže, da bo kmalu kaj bolje. Lekarniška zbornica Slovenije je zato pred kratkim pozvala ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, naj osnuje koordinacijsko telo vseh deležnikov, ki so v Sloveniji vključeni v preskrbo z zdravili, je povedala predsednica zbornice Darja Potočnik Benčič. Preskrba je občasno motena že več let. FOTO: Blaž Samec Na seznamu javne agencij...