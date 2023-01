Škoda, ki jo zadnja leta povzroča zaščitena živalska vrsta – bober, je vse večja in neobvladljiva, ne le zaradi uničevanja poljščin in rastja na obrežju rek ter potokov ter izdelovanja jezov, zaradi česar potoki poplavljajo, v zadnjih dneh je do nas prišla informacija o kar dveh golosekih v sadovnjakih. Tu so bobri, ki se hitro množijo in širijo svoj življenjski prostor, tako rekoč zradirali dela dveh sadovnjakov. Škoda je ogromna, sploh ker gre za drevesa, stara 5 in več let, ki so ravno začela roditi. Ogrožene tudi robidnice »Prejšnji ponedeljek smo ugotovili, da je bil v našem...