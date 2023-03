Vse je enkrat prvič: zgodba, ki je šokirala Slovenijo

»Krasili smo že več sto prireditev, pa še nikoli takšnega primera. Vse je enkrat prvič,« pripoveduje tviterašica s cvetličarno, ki je nedavno službeno okrasila oder na koncertu. Bilo je sponzorsko, a na koncu se je zgodilo, nepričakovano: ljudje so njihove stvari pobrali in jih odnesli domov.

Vredno okoli 500 evrov

»Ni šlo za rezano cvetje (tega seveda ne bi vzeli nazaj), ampak za sadike iz lastne proizvodnje, okrasne lončnice, okrasne lonce, ki se jih postavi v kompozicijo, potem pa odnese nazaj na rast v vrtnarijo,« je pojasnila in dodala, da je bilo izposojene dekoracije za okoli 500 evrov. »Kdo vstane s tribune, gre do odra in tam vzame en meter visoko rožo?« se ne more načuditi.

Stvari vzelo tudi osebje

Med tistimi, ki so njihove stvari odnesli domov, so večinoma obiskovalci koncerta, pa tudi nekaj osebja. »Neka čistilka je potem rekla, da jim je bilo rečeno, da si lahko vzamejo,« je še pojasnila. Dodala je še, da zadevo s finančnega vidika že rešujejo, kako, pa ni izdala.

Katera roža dobro raste

Tudi komentatorji so bili večinoma zgroženi: »Mene nič več ne preseneti. Folk na polno egoizem fura.« Bilo pa je tudi takšnih, polnih ljudskih modrosti. Naj izpostavimo najbolj pogosto: »Če pa baje samo ukradena roža dober raste.« Mimogrede, eden od komentatorjev se je pošalil, ali so oder in ozvočenje tudi odnesli ...

