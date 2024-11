Vrtovec: Premier je prišel s toplih Maldivov in se končno zbudil

Omrežnine oziroma novo obračunavanje teh vedno bolj burijo duhove, predvsem med gospodarstveniki. Pisali smo, da bo o tej temi razpravljala vlada na jutrišnji seji, danes pa je pred novinarje stopil poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Vrtovec se je na začetku obregnil ob predsednika vlade Roberta Goloba, ki da se je, »ko je prišel s toplih Maldivov, po letu in pol končno zbudil in uvidel, da imamo že mesec in pol v veljavi nov obračun omrežnine«. »To je naravnost smešno. Da se nekdo po letu in pol diskusije zbudi in sporoči, da je neuradno ogorčen. Kdo nam sploh vlada, me zanima. To je ključno vprašanje. A imamo sploh normalno vlado?« se je še vprašal Vrtovec, ki je sicer prepričan, da je bil ta akt, ki ga je predstavila Agencija za energetiko, usklajen, tudi s strani predsednika vlade, da so se dogajala dogovarjanja. Spomnil je, da je bil poslanec Tomaž Lah nekoč zaposlen na Agenciji za energijo, zato je vlada vedela, kaj se dogaja in kaj se pripravlja.

»Ogorčenost ljudi pa je sodu zbila dno, nato je predsednik vlade reagiral. Reagiranje pa ni bilo, ker bi radi naredili kaj dobrega ljudem, ampak iz dveh vzgibov – slabih javnomnenjskih raziskav, ki jih ima vlada, in zato, ker ta sistem obračuna omrežnine, ki je na novo sprejet, uničuje določen poslovni model, ki ga ima Gen-i. Mi smo na to opozarjali že v preteklosti. In pričakujemo, da se ta akt razveljavi,« je še dodal Vrtovec, prepričan, da je Golobova vlada uperjena proti gospodarstvu.

Ob tem predlaga, da se obračunavanje omrežnine prilagodi tipu dejavnosti. »Ne more biti istih faktorjev za gospodinjstvo in industrijo. Večina gospodinjstev je res prejela nižje zneske, bo pa drugače pri decembrskih položnicah, to bo cela veselica. V gospodarstvu pa so že dobili za 2- do 4-krat višje račune. Še posebej tam, kjer so že investirali v zeleni prehod, v toplotne črpalke in podobno, kar je spodbujala vlada sama. Oni in agencija so pogrnili na celi črti, vlada nam skupina ljudi, ki zasleduje samo poslovne interese skozi t. i. zeleni prehod,« je bil še oster Vrtovec.