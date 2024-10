Masarykova rezidenca: »Vrhunske« nepremičnine, ob njih pa igle in podgane

V Ljubljani kot gobe po dežju rastejo stanovanjske nepremičnine, zadnje čase skorajda vse luksuzne ali vsaj nadstandardne, temu primerno privlačno zveneča so tudi njihova imena. Ob Masarykovi cesti denimo že dve leti stoji Masarykova rezidenca, ki so jo svoj čas prav tako oglaševali s samimi presežki. Nekaj »vrhunsko zasnovanih« stanovanj je trenutno na voljo tudi za oddajo in to po precej zasoljenih cenah. Za 116 kvadratnih metrov veliko trisobno stanovanje z balkonom je denimo treba mesečno odšteti 2300 evrov, za 52 kvadratnih metrov velikega pa 1400 evrov.

Nepremičninski agenti pri Masarykovi rezidenci med drugim izpostavljajo odlično lokacijo, stavba se med drugim namreč nahaja tik ob Tomanovem parku. Tega sicer opisujejo kot »optimalno izbiro za preživljanje prostega časa«, ob čemer pa Ljubljančani, ki živijo tam blizu, zgolj zmajujejo z glavami.

Te dni so park namreč zasedle podgane, zato so ga tudi ogradili. Začela se bo namreč deratizacija, ki bo trajala tri mesece, v parku pa ta čas preživljanje prostega časa ne bo mogoče. Poleti pa so se občani na Mestno občino Ljubljana obrnili s še eno težavo, veliko bolj perečo, ki prav tako zadeva Tomanov park – narkomanske igle. Te v parku večkrat najdejo ležati po tleh, čeprav se delavci Voka Snaga vsakodnevno trudijo, da bi jih z javnih površin odstranili, ne pomaga niti to, da so po mestu nameščeni posebni zabojniki, ki so namenjeni prav zbiranju igel.