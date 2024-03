Številne prijave občank in občanov Vrhnike zaradi smradu niso bile zaman

V zadnjih letih so se na Vrhniki soočili s številnimi težavami podjetij, ki delujejo znotraj občine: od famozne nesreče v Kemisu pa do lanske eksplozije v Hamexu se na tem koncu Slovenije zelo aktivno in neposredno ukvarjajo z okoljsko problematiko. Župan Vrhnike Daniel Cukjati na vprašanje, zakaj so tako obremenjeni, odvrne: »Zaradi preteklosti, ko se je dopuščalo umeščanje take dejavnosti v ta prostor brez vprašanja, ali ta prostor res lahko prenese tako obremenitev.« Eno izmed podjetij, ki dobesedno ne diši tamkajšnjemu prebivalstvu, je Kompostarna Rosa, ki je na Stari Vrhniki. Kompostarn...