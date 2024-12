Vreme na prvi zimski dan ne bo zimsko: kaj pa božič?

Vreme na današnji prvi dan meteorološke zime ne bo preveč zimsko, ampak bolj novembrsko, so za STA povedali na Agenciji za okolje. Največ jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, njeni sunki pa lahko dopoldne na izpostavljenih mestih dosežejo tudi do 100 kilometrov na uro. V notranjosti države medtem kaže na oblačen in siv dan.

Temperature se bodo čez dan gibale od 5 do 8 stopinj Celzija, jutranje pa okoli ničle ali kakšno stopinjo nad lediščem, je dejala dežurna meteorologinja na agenciji Veronika Hladnik Zakotnik.

Ali bo zima ali pa vsaj božič bel ali zelen, pa je zaenkrat po njenem pojasnilu še prezgodaj napovedovati. Načeloma namreč meteorologi gledajo deset dni naprej. Pri tem ugotavljajo, da večjih padavin v naslednjih desetih dneh ne bo. Manjše so mogoče v torek, vendar pa je preveč toplo, da bi snežilo po nižinah. Na naslednji večji padavinski dogodek naj bi kazalo konec prihodnjega tedna, vendar je ta čas še preveč oddaljen, da bi bile napovedi lahko zanesljive.

Na Primorskem in v višjih legah bo v ponedeljek precej jasno, drugod bo večji del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela, napovedujejo na agenciji.

Na nekaterih smučiščih ga je dovolj, da so lahko začeli novo sezono

Medtem ko se v nižinah zaenkrat ne moremo veseliti snega, ga je na nekaterih smučiščih dovolj, da so lahko začeli novo sezono, tako denimo na Krvavcu in v Kranjski gori. Ponekod pa odprtje nove sezone napovedujejo v prihodnjem tednu, denimo na Golteh. Po lanskih večmilijonskih naložbah v infrastrukturo in nato slabši sezoni so žičničarji ob novi smučarski sezoni optimistični. Zaradi višjih stroškov bodo smučarske vozovnice v povprečju do pet odstotkov dražje.

Na ljubitelje drsanja medtem čakajo drsališča. V Ljubljani sta denimo odprti v hali Tivoli in dvorani Zalog, pa tudi drsališče Aleja Sky, kjer obiskovalce čaka božična hišica z vročo čokolado in pečenimi vaflji.

Začenja se veseli december

Da se začenja prvi zimski mesec, ki je v javnosti znan kot veseli december, so v nekaterih mestih sporočili s prižigom prazničnih lučk, tako denimo v Ljubljani, Mariboru in Celju. Mesec, ko otroke obiščejo trije dobri možje, med njimi kot prvi Miklavž, pa je v petek v Podkorenu pri Kranjski Gori napovedal spektakel parkeljnov, ki so Miklavževi spremljevalci. Občinstvu so se v sprevodu predstavile skupine iz Slovenije, Avstrije in Italije.