Vprašanja za Matejo Logar: kaj je bil cilj zapiranja, ki to ni bilo

Milejše zapiranje države gre proti koncu, a trenutno so številke še vedno v porastu. Tako ugotavlja vodja strokovne skupine, ki glede covida 19 svetuje vladi, Mateja Logar. Izpostavila je, da so še pred zapiranjem dejali, da ne pričakujejo izboljšanja, ampak je bil cilj zaprtja to, da Slovenija ne gre v črno fazo, je dejala v oddaji 24ur zvečer.



Na vprašanje, zakaj policijska ura ni več potrebna, zakaj maske niso več potrebne, ko pa številke rastejo? Na to vprašanje Logarjeva vsebinsko ni odgovorila, je pa dejala, da so maske v zaprtju prepisali zato, da jih ljudje spet ponotranjijo.



Še vedno imamo v Sloveniji zaprte terase lokalov, kljub temu, da obstajajo številne raziskave, ki kažejo, da se tam okužbe ne širijo. Temu je pritrdila tudi Logarjeva, a je dodala, da so številne raziskave pokazale, da je tveganje na odprtem bistveno manjše kot v zaprtih prostorih, a treba je upoštevati še trajanje zadrževanja na kraju. Dodala je, da so predlagali premikanje lokalov, teras, iz rumene v oranžno fazo, kar je vlada tudi upoštevala. A trenutna epidemiološka situacija je enostavno takšna, da smo trenutno bolj v rdeči kot oranžni fazi.



​Kdaj bo konec? Tukaj je stvar, ki nam daje nekaj dodatnega upanja, je cepljenje. S premikanjem iz oranžne v rdečo fazo pa da so skušali ljudem nekoliko olajšati življenje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: