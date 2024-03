Vozniki pozor! Ponoči bo sprememba vremena, ne pozabite na zimsko opremo

Danes ponoči nas čaka sprememba vremena. V zimskih razmerah je tudi po 15. marcu treba imeti vozilo opremljeno z zimsko opremo. Še posebej pa to opozorilo velja za voznike, ki uporabljajo ceste čez prelaze in ostale višje ležeče ceste.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani zastoj s polurno zamudo. Kot so sporočili na družbenem omrežju X, zastoj nastaja zaradi del. Vozni pas med in Uncem in Logatcem proti Ljubljani bo zaprt vse do 20. ure.

Zastoj nastaja tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani, na primorski avtocesti je zaradi okvare avtobusa oviran promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti bo med priključkoma Grosuplje zahod in Šmarje Sap proti Ljubljani danes do 23. ure zaprt vozni pas.

Promet poteka samo po prehitevalnem pasu na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Popolne zapore so na priključkih na severni ljubljanski obvoznici izvoz Podutik iz smeri Kosez in na gorenjski avtocesti, uvoz Šentvid s Celovške ceste proti Kosezam in uvoz Podutik proti Karavankam.

V prihodnjih dneh

V nedeljo, 24. marca, bodo na Dolenjskem kratkotrajne popolne zapore na širšem območju Novega mesta, Otočca, Dolenjskih Toplic, Črnomlja in Semiča zaradi kolesarske dirke. Na širšem območju Sežane, Lipice in Lokve bodo kratkotrajne popolne zapore zaradi maratona.

Cesta Rateče Planica bo zaprta do nedelje, 24. marca, do 18. ure.

V ponedeljek, 25. marca, bodo po jutranji prometni konici zaprli Virsko cesto v Domžalah, med Ljubljansko in Tkalsko cesto. Do 10. aprila bo promet preko priključka Domžale proti Kamniku preusmerjen na lokalne ceste proti Podrečju in Domžalam.