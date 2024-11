Vozniki, pozor! Bencin in dizel se bosta podražila

V začetku novembra so nižje cene goriv prijetno presenetile kupce, vendar pa se tokrat po napovedih Mojih financ obetajo manj ugodne spremembe, saj so se cene nafte na svetovnih in sredozemskih trgih dvignile. Posledično lahko v torek pričakujemo novo podražitev goriv.

Vpliva tudi padec vrednosti evra glede na dolar, ki je izgubil približno odstotek, kar še dodatno pritiska na cene goriv, še poroča omenjeni portal.

Kakšne bodo nove cene?

Pri dizlu lahko po poročanju Mojih financ pričakujemo za spoznanje izrazitejšo podražitev, saj naj bi cena narasla za skoraj dva centa, na 1,535 evra na liter. Bencin se bo predvidoma podražil nekoliko manj, in sicer za pol centa, kar pomeni, da bi liter stal približno 1,49 evra.

Vse spremembe veljajo pod predpostavko, da vlada ne poseže v trenutno formulo za določanje reguliranih cen goriv.