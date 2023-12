Vozniki, bodite pozorni. Tu so zastoji na cestah

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski.

Na dolenjski avtocesti med Novim mestom in Mirno Pečjo je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je tudi na razcepu Slivnica na uvozu Maribor iz smeri Hoč proti Ljubljani.

Šmartinska cesta v Ljubljani bo predvidoma odprta v soboto ob 7. uri zjutraj.

Z deli na nadvozu na Dunajski cesti v Ljubljani so pričeli že 10. decembra, še manj kot mesec pa nas ločuje do popolne zapore Dunajske ceste, ki bo od 4. do 7. 1.

Na primorski avtocesti bo med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaradi sanacije nadvozov promet potekal po enem pasu v soboto in nedeljo, 16. in 17. decembra, med 8. in 16. uro.

Cesta Litija-Zagorje pri Šklendrovcu bo zaprta v soboto med 7.30 in 17. uro.

Na regionalni cesti Domžale-Želodnik bo do 24. decembra zaprt montažni most iz smeri Domžal proti Viru.

V Ljubljani bo Železna cesta v križišču z Linhartovo cesto zaprta do nedelje, 17. decembra.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami.

Zaradi poplavljenih vozišč so zaprte ceste Imeno-mejni prehod Imeno, Smednik-Zameško-Kostanjevica, med Koprivnikom in Malencami, podvozi pod avtocesto na Lokalni cesti Cikava-Paradišče ter Šmarje Sap-Lipoglav in lokalna cesta Koritno-Lešje pri Koritnem.