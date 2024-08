Volk pobijal med gasilsko veselico (FOTO)

Komaj sem si dobro opomogel po pokolu volkov leta 2019, ko so mi pokončali 40 ovac, so zadnjo julijsko nedeljo znova udarili, nam potoži 52-letni kmet Janez Bogataj iz Dolenje Žetine, kraja na poljanski strani Blegoša. »Tri ovce so bile popolnoma požrte, ena malo manj, dve pa še pogrešam,« pripoveduje Bogataj. V letu 2019 je na novo zgradil hlev. V njem ima trenutno 65 ovac jezersko-solčavske pasme, za vzrejo katerih si je z načrtno selekcijo prizadeval skoraj 30 let. V nedeljo so volkovi poklali štiri ovce, dve še pogrešajo. FOTO: osebni arhiv»Potreboval sem skoraj pet let, da sem nadomestil...